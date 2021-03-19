Модрич – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич признан игроком недели в Лиге чемпионов. В поединке 1/8 финала с "Аталантой" из Бергамо хавбек отдал результативную передачу и закончил поединок с 94-процентной точностью передач.

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Также на приз претендовали Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Н'Голо Канте ("Челси") и Йозуа Киммих ("Бавария").

Напомним, Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча-2018. Он выступает за мадридский гранд с 2012 года. До этого он выступал за "Тоттенхэм".