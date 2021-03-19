Шахтер стал ложкой дегтя. Реал Мадрид превысил запланированную сумму доходов за год

Доходы "бланкос" достигли 100,6 миллиона евро и превысили запланированную сумму, указанную в годовом бюджете клуба (92,5 млн евро).

Дополнительные средства будут направлены на трансферы, сообщает Marca.

Незапланированными доходами стали 10,5 млн евро от УЕФА за выход в 1/4 Лиги чемпионов. На это в "Реале" не рассчитывали.

Мадридцы отмечают, что по итогам группового этапа ЛЧ клуб заработал меньше, чем планировал - из-за двойной подножки от донецкого "Шахтера".

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"Скромный" заработок "Реала" в группе - это в почти 9,71 миллиона евро (максимальная сумма могла быть 17,5 млн евро). Двойное поражение от "Шахтера" стоило Мадрида почти 5,9 миллиона евро. Ведь "Бавария" и "Сити" заработали по итогам группового этапа 15,58 млн евро благодаря своим 5 победам и 1 ничьи.

Впереди, посчитали журналисты, у "Реала" новые возможности для заработка. Всего к концу розыгрыша ЛЧ клуб может пополнить свои доходы более чем на 30 млн евро.