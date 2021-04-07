Лучшая серия игрока Реала: забивает в 4 матчах подряд

Вингер правого фланга мадридского "Реала" Марко Асенсио забил 4 гола в последних 4 играх своей команды во всех соревнованиях.

Последний из голов пока он забил в ворота "Ливерпуля" в первом поединке 1/4 Лиги чемпионов.

Это лучшая серия 25-летнего Марко Асенсио во всех соревнованиях. Четыре гола - это столько же, сколько он забивал за предыдущий 41 матч.

Другой игрок Реала, плеймейкер Лука Модрич, стал самым возрастным игроком, который отмечался тремя голевыми передачами в каждом матче Лиги чемпионов подряд. Сейчас хорвату 35 лет и 209 дней.

Ранее такое удавалось только Райан Гиггзу с "Манчестер Юнайтед" в апреле 2011 года (ему было 37 лет), сообщает OptaJose.