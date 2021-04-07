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Лучшая серия игрока Реала: забивает в 4 матчах подряд
Теперь - "Ливерпулю"
Фото: Real Madrid
Вингер правого фланга мадридского "Реала" Марко Асенсио забил 4 гола в последних 4 играх своей команды во всех соревнованиях.
Последний из голов пока он забил в ворота "Ливерпуля" в первом поединке 1/4 Лиги чемпионов.
Это лучшая серия 25-летнего Марко Асенсио во всех соревнованиях. Четыре гола - это столько же, сколько он забивал за предыдущий 41 матч.
Другой игрок Реала, плеймейкер Лука Модрич, стал самым возрастным игроком, который отмечался тремя голевыми передачами в каждом матче Лиги чемпионов подряд. Сейчас хорвату 35 лет и 209 дней.
Ранее такое удавалось только Райан Гиггзу с "Манчестер Юнайтед" в апреле 2011 года (ему было 37 лет), сообщает OptaJose.
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