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Лучшая серия игрока Реала: забивает в 4 матчах подряд

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Теперь - "Ливерпулю"

Лучшая серия игрока Реала: забивает в 4 матчах подряд

Фото: Real Madrid

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Вингер правого фланга мадридского "Реала" Марко Асенсио забил 4 гола в последних 4 играх своей команды во всех соревнованиях.

Последний из голов пока он забил в ворота "Ливерпуля" в первом поединке 1/4 Лиги чемпионов.

Это лучшая серия 25-летнего Марко Асенсио во всех соревнованиях. Четыре гола - это столько же, сколько он забивал за предыдущий 41 матч.

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Другой игрок Реала, плеймейкер Лука Модрич, стал самым возрастным игроком, который отмечался тремя голевыми передачами в каждом матче Лиги чемпионов подряд. Сейчас хорвату 35 лет и 209 дней.

Ранее такое удавалось только Райан Гиггзу с "Манчестер Юнайтед" в апреле 2011 года (ему было 37 лет), сообщает OptaJose.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид) Марко Асенсио
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