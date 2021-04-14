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Игрок Ливерпуля: Посмотрим, как Реал справится с нашим давлением
Интрига живет
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Энди Робертсон, защитник "Ливерпуля", прокомментировал сегодняшний поединок 1/4 Лиги чемпионов с "Реал Мадрид" (первый матч - 1:3).
Мы все еще в игре. Возможно, не многие надеются на нас, но мы верим, что сможем достичь лучших результатов.
И это дает нам шанс на борьбу. Нам нужно быть лучшими. Нам нужно оказывать давление этой опытной команде. И еще посмотрим, как они с этим справятся, - цитирует Робертсона УЕФА.
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