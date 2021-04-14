Игрок Ливерпуля: Посмотрим, как Реал справится с нашим давлением

Энди Робертсон, защитник "Ливерпуля", прокомментировал сегодняшний поединок 1/4 Лиги чемпионов с "Реал Мадрид" (первый матч - 1:3).

Мы все еще в игре. Возможно, не многие надеются на нас, но мы верим, что сможем достичь лучших результатов.

И это дает нам шанс на борьбу. Нам нужно быть лучшими. Нам нужно оказывать давление этой опытной команде. И еще посмотрим, как они с этим справятся, - цитирует Робертсона УЕФА.