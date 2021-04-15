Блеск и нищета четвертьфиналов. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Признаюсь, это любимый штамп автора: такой заголовок я использовал уже три-четыре раза. Но – за пятнадцать лет, и это смягчает вину. Уж больно подходящее определение для пестрой и контрастной картины, которую явили нам четыре ответных матча за два дня.

Что у них всех было общего? Во-первых, ни в одном не выиграл хозяин поля – одна ничья на четверых. А во-вторых, все, кто победил неделю назад, сохранили свое преимущество и прошли в полуфинал. В теории, это не идет на пользу имиджу турнира. 1,25 гола за игру, в среднем, тоже не особенно бодрят. Но рассмотрим подробнее.

ПСЖ – Бавария 0:1 (3:2)

Челси – Порту 0:1 (2:0)

Боруссия – Ман Сити 1:2 (1:2)

Ливерпуль – Реал 0:0 (1:3)

Зрелищность. Вторая часть Марлезонского балета в Париже таки-состоялась! Поединок ПСЖ с "Баварией" стартовал с места в карьер, словно и не было этого недельного перерыва. Игра обещала превзойти мюнхенскую. Мы наслаждались Зрелищем весь первый тайм, но затем… "А не слишком ли мы быстро бежим?" - подумали полицейские. Местные, естественно. И Бобик сдох…

В Дортмунде было меньше голевых моментов, но они распределились равномернее, и Игра закрылась позже – в последнюю четверть часа. Однако матч, безусловно, смотрелся весело и органично.

А вот в Ливерпуле, на мой вкус, содержательного футбола было меньше. Особенно во второй половине первого тайма. Обилие (как для матча такого уровня) брака в передачах и завершающей фазе атаки свело на нет приличное количество потенциально опасных моментов у хозяев поля. Словом, подходящим резюме здесь стало бы: много шума… и ничего. В целом, средняя оценка.

В Севилье царил полный мрак. За исключением двух полумоментов, "Челси" с "Порту" удосужились всерьез побеспокоить друг друга по разу лишь в компенсированное ко второму тайму время!!! А вот это уже какой-то позор: такое даже в УПЛ не могу припомнить. Я бы назвал это вопиющей дискредитацией Лиги чемпионов.

А шедевральная бисиклета Тареми выглядела тут парадоксом. К тому же, убежден: дождался ее на 90+2-й минуте ничтожный процент зрителей этого матча. К этому времени на другой канал не переключились, наверное, лишь отъявленные фанаты участников игры. Или те, кто заснул перед экраном.

Интрига. Как показала жизнь, в половине матчей все было украдено до нас – исход двухраундовой дуэли был предрешен еще в первом раунде.

"Порту" нужно было забивать хотя бы дважды, а его первый реально голевой момент случился за минуту до финального свистка. Как бы и гол (да какой!!!), но он был все равно, что мертвому припарки.

Перед "Ливерпулем" стояла та же задача: два мяча, а он имел возможность в последний раз хотя бы открыть счет на 70-й минуте. Да и, положа руку на сердце, этот удар Жоты не нес архиугрозы для ворот "Реала".

И, наконец, ту же цель преследовала "Бавария". Один мяч она забила, но последним шансом на второй гол стал, опять же не из разряда острейших, удар Мюллера, парированный Навасом еще на 62-й минуте. Дальше – тишина.

Максимально долго интрига прожила в Дортмунде, где с нею покончил гол Фоудена, выведшего "Ман Сити" вперед на 75-й минуте. Теперь "Боруссии" нужно было забивать еще трижды. Занавес.

Логика. На мой взгляд, закономернее всего смотрится ничья в Ливерпуле. Повторюсь, все эти лихорадочные наскоки и удары в никуда подпопечных Клоппа в расчет не принимаются. Только реально опасные для ворот эпизоды, а перевес в них над "Реалом" столь минимален, что и говорить не о чем.

"Ман Сити", безусловно, "наиграл" на свои оба гола, тогда как для "Боруссии", как по мне, и одного много. Ибо, кроме шикарного удара юного Беллингема, за всю игру у нее был лишь полумомент Хуммельса во втором тайме.

"Челси" с "Порту" должны были уйти с поля "сухими". Гол Тареми волшебным образом посетил их транзитом из другой жизни. Хотя нет, не так: он просто случайно попал сюда из настоящей жизни – в это унылое существование с мячом в ногах.

Ну а в Париже, считаю, имел место самый нелогичный исход. Здесь игра была равной, даже с некоторым преимуществом ПСЖ. Так что, в самом лучшем случае для "Баварии", какие-нибудь 2:2, не более.

По впечатлениям от двухсерийного противостояния, наиболее закономерен проход "Реала" и "Ман Сити". Разница в том, что первый показал себя очевидно сильнее соперника в первом раунде, а второй – в ответном.

"Челси" оказался достойнее "Порту" в их черепашьих бегах ровнехонько на этот один выездной мяч, который и вывел его в итоге в полуфинал.

А вот "Бавария" должна была громить своего визави в Мюнхене, тогда как ПСЖ в Париже был отнюдь не настолько сильнее ее. Поэтому его триумф, по мне, смотрится наименее убедительно.

Судейство. Вопросы мог вызвать лишь один эпизод – когда испанец дель Серро назначил пенальти в ворота "Боруссии" за игру рукой Джана, на 55-й минуте, при 1:0. Этот 11-метровый реализованный Марезом, успокоил и вдохновил "Ман Сити", внеся коренной поворот если не в игру, то в развитие событий.

Дело в том, что мяч отлетел в руку от головы игрока. То есть, играл он головой, а рукой играть не собирался – умысла здесь не было. На связи Юстас: "Если от головы, то по УЕФА это не пенальти, но мы с тобой уже обсуждали, что именно в ЛЧ стали такие ставить. Мы уже много раз об этом говорили – приоритет: неестественное положение руки".

Как говорится, увы и ах. Одно неосторожное движение – и вы отец неудачи, пресловутый антигерой, и т. п. Несправедлив закон, но это закон…

Везение. Следует признать, что "Баварии" нечеловечески везло в Париже. Только в течение двух минут, при 0:0 в концовке первого тайма, Неймар обстрелял перекладину и стойку ворот Нойера. И тотчас после этого забили мюнхенцы. Плюс вскоре после перерыва тот же Неймар непостижимым образом не замкнул явно голевую комбинацию парижан.

Правда, перед этим – еще до перерыва разок немножко подфартило и ПСЖ: я бы все-таки отнес на счет удачи удар Сане с рикошетом, парированный Навасом.

В остальном Фортуна пыталась помочь проигравшим. Крестовина от де Брюйне и внезапный "самострел" Морея, который удалось "погасить" Хитцу, имели место при 1:0 в пользу "Боруссии". А в Ливерпуле рикошет от Кабака после удара Бензема в середине первого тайма приняла на себя стойка хозяйских ворот.

Личности. Однозначно самой яркой фигурой ответных четвертьфиналов для меня стал Неймар из ПСЖ. Пусть и не удались ему результативные действия, но это была самая грозная фигура в атаке. Вторым назову его одноклубника Мбаппе, а третьим – де Брюйне из "Ман Сити".\

По сумме двух матчей, у меня бы на верхней ступеньке пьедестала разместились сразу двое: де Брюйне и Неймар. Мбаппе остался бы третьим, а ближайший к этом уровню – Бензема из "Реала".

И вновь насчитал больше солидных сэйвов у Наваса, который и станет моим королем четвертьфиналов среди вратарей. Но конкретно во втором раунде визуально сильнее впечатлил "реалист" Куртуа. В тройку вошел бы и Нойер из "Баварии", уступив им совсем немного.

Симпатии. Как по мне, больше всех в футбол (или то, что я им называю) играли ПСЖ и "Ман Сити". Плюс "Бавария".

"Челси" и "Порту" - это образчик антифутбола. Изначально не хотел такой пары в плей-офф, но жребий постарался. И лично меня изрядно разочаровала "Боруссия". А может, я слишком многого от нее хочу?

"Ливерпуль" с "Реалом"? Без сильных эмоций. Добротно, но не более того.

Общие впечатления от двух серий? Тут вне конкуренции была бы "Бавария". Затем "Ман Сити" с ПСЖ. "Реал", скажем так, выполнил приемлемую норму зрелищности.

Явно не "доиграли" до желаемого "Ливерпуль", "Челси" и "Боруссия". Сам удивляюсь, но на их фоне даже "Порту" как-то терпимее смотрится. Повторюсь, по сумме двух матчей.

Полуфинал. Нетрудно догадаться, что я ожидаю яркого зрелища от ПСЖ с "Ман Сити". И напротив, не питаю иллюзий в отношении пары "Реал" - "Челси". А последнего вообще считаю лишним в этой компании. Поэтому сейчас, методом исключения, предпочел бы в финале команду Зидана. А ее соперником там – пожалуй, парижан. В них как-то больше жизни, что ли.

Выходит, что мой фаворит в этой Лиге – ПСЖ. И это не прогноз – это, скорее, из области пожеланий.