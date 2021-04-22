В футболе Суперлига не прожила и недели. А как это работает в баскетболе?

Официально. 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги

Суперлига. Как раскол в УЕФА может повлиять на позиции Украины в еврокубках

Суперлига пока не турнир, а только шантаж УЕФА. К ее созданию подтолкнула пандемия

Шесть английских клубов официально отказались от участия в Суперлиге. Проект поставлен на паузу

Двенадцать крупнейших футбольных клубов континента в ночь с воскресенья на понедельник в противовес Лиге Чемпионов объявили о создании Европейской Суперлиги, появление которой угрожало разрушить традиционную систему еврокубков и национальных чемпионатов, существующую не один десяток лет.

Лига Чемпионов без Барселоны и Реала? Серия А без Ювентуса и миланских грандов? Национальные сборные без топ-футболистов? Все эти безумные сценарии, которые сейчас кажутся немыслимыми, относительно недавно считались утопией и в европейском баскетболе. Реальность же такова, что в баскетболе аналог Суперлиги существует более 20 лет. И существует весьма успешно, несмотря на постоянные попытки Международной федерации баскетбола (ФИБА) захватить контроль над турниром.

Как рождалась Евролига?

История раскола в европейском баскетболе на самом деле началась в 1990-х годах, когда несколько топ-клубов континента объединили усилия, чтобы укрепить свои интересы по отношению к ассоциациям, особенно в плане телевизионного маркетинга.

Реал Мадрид, Барселона, Баскония, Олимпиакос, Жальгирис, Бенеттон-Тревизо, Киндер Болонья, АЕК и Фортитудо Болонья в июне 2000 года взбунтовались против ФИБА и основали Евролигу, которая представляла собой закрытый клуб без понижения в классе и каких либо дополнительных квалификационных турниров. ФИБА в сезоне 2000-2001 параллельно запустила Супролигу, но те топ-клубы, которые не сразу поверили в проект Евролиги (московский ЦСКА, Панатинаикос, Маккаби и турецкие гранды) уже после первого сезона поддержали мятежников и примкнули к новому турниру.

ФИБА оставалось только наблюдать за происходящим со стороны. Руководящий орган мирового баскетбола несколько лет отчаянно пытался сохранить структуру еврокубков, но в конечном итоге стало очевидно, что без топ-клубов эти турниры потеряли свою престижность.

Тем временем Евролига к сезону 2020-2021 разрослась до 18 клубов из 10 стран континента. Все участники аналога Суперлиги разделены на две категории – долгосрочными лицензиями на участие в турнире обладают Барселона, Баскония, Реал (все – Испания), Олимпиакос, Панатинаикос (оба – Греция), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Анадолу Эфес, Фенербахче (оба – Турция), Милан (Италия), Жальгирис (Литва) и ЦСКА (Россия), а у Альбы, Баварии (оба – Германия), Химок, Зенита (оба – Россия), Валенсии (Испания), АСВЕЛа (Франция) и Црвены Звезды (Сербия) годичные пропуски с возможностью продления в случае предоставления соответствующих финансовых гарантий и наличия необходимой инфраструктуры. В 2013-м по такому же годичному wild card в Евролиге дебютировал киевский Будивельник, но дальнейшие события в Украине поставили крест на амбициях киевлян закрепиться в элите европейского баскетбола.

Use your knowledge of Europe's premier basketball competition to win great prizes ????????️



Have your say and pick which teams will make it to #F4GLORY — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 14, 2021

Регламент Евролиги максимально прост. Регулярный сезон состоит из 34 матчей (по 17 дома и на выезде) – в плей-офф выходят только 8 лучших команд. Дальше 1/4 финала из двух матчей и Финал четырех с двумя полуфиналами, матчем за третье место и главной игрой за титул.

По аналогии с НБА в Евролиге еженедельно и ежемесячно называют лучших игроков. Также Евролига определяет MVP регулярного чемпионата и Финала четырех, лучшего оборонительного игрока, восходящую звезду, награждает специальным трофеем самого результативного баскетболиста сезона и формирует по окончанию сезона символические пятерки.

Неужели ФИБА не пыталась подчинить Евролигу своей воли?

Разумеется, такие попытки были. И они сопровождались такими же угрозами и шантажом со стороны УЕФА, которые в конце концов вынудили грандов мирового футбола изменить свою позицию по Суперлиге.

В 2015 году ФИБА активно пыталась вернуть Евролигу под свою сферу влияния, но план баскетбольных чиновников провалился. Вместо этого в дополнение к Евролиге и Еврокубку были созданы два новых еврокубка – Лига чемпионов и Кубок Европы ФИБА.

Одним из рычагов давления на клубы и ассоциации ФИБА выбрала международные турниры национальных сборных. Звучали угрозы бессрочной дисквалификации и отстранениях сборных от всех турниров, но когда Евролига в том же 2015 году подписала с американской компанией IMG 10-летний контракт на 630 миллионов евро, стало очевидно, что шансов выиграть эту войну у ФИБА 0,0%.

Для сравнения – на призовой фонд премьерного розыгрыша Лиги Чемпионов Международная федерация баскетбола выделила всего 5,2 миллиона в европейской валюте. С тех пор призовой фонд несколько раз увеличивался, но это все равно копейки на фоне тех денег, которые крутятся в Евролиге.

А как конфликт Евролиги и ФИБА отразился на национальных сборных?

Неспособность Евролиги и ФИБА найти компромисс привела к искусственному занижению значения международных турниров. Две организации при составлении своих календарей просто игнорируют пожелания и предложения друг друга.

Клубы Евролиги не отпускают своих игроков на квалификационные матчи к чемпионатам мира и Европы, а потому доходит до абсурда – на турнир сборные калибра Испании, Франции, Италии и Германии выводят одни люди, а на финальную стадию едут те, кто имел лишь косвенное отношение к успехам команды в квалификации.

Украина также сталкивалась с этой проблемой, пусть и не в таких больших масштабах, ведь в Евролиге выступает только один баскетболист из списка Айнарса Багатскиса – центровой Барселоны Артем Пустовой, которого каталонцы не отпускали в национальную команду даже в те моменты, когда воспитанник Химика был безнадежным резервистом и крайне нуждался в получении хоть какой-то игровой практики.

Экспериментальные составы, отсутствие какой-либо сыгранности, минимальное время на подготовку к матчам и угасающий интерес болельщиков…Все эти сомнительные атрибуты стали привычной составляющей матчей национальных сборных в отборах на крупные турниры. Звучит не очень привлекательно, не так ли?