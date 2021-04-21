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Шесть английских клубов официально отказались от участия в Суперлиге
Арсенал просит прощения у болельщиков, Ливерпуль – нет
фото: AFP via Getty Images/автор - невідомий
Вслед
Самое длинное заявление выпустил “Арсенал”. В “открытом письме своим болельщикам” лондонский клуб признает, что допустил ошибку и просит прощения. “Последние несколько дней показали, насколько болельщики по всему мира любят наш клуб. Отзыв фанов вынудил нас глубоко задуматься о произошедшем. Мы не хотели вызвать настолько сильное беспокойство, но, когда получили приглашение в Суперлигу, зная, что не будет никаких гарантий, мы думали об “Арсенале” и его будущем”.
Выслушав ваше мнение и мнение футбольной общественности в целом, мы решили покинуть предлагаемую Суперлигу. Мы допустили ошибку и просим за это прощения. Мы знаем, что нам понадобится время, чтобы вернуть ваше доверие, но мы думали только о клубе, когда принимали предложение СЛ. <...>
Наша цель – всегда принимать правильные решения на благо клуба. В этом решении мы ошиблись, и признаем это. Мы вас услышали”.
As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.— Arsenal (@Arsenal) April 20, 2021
We made a mistake, and we apologise for it.
“Манчестер Юнайтед” ранее заявил об
“Манчестер Юнайтед” не будет принимать участия в европейской Суперлиге. Мы внимательно прислушивались к мнению болельщиков, правительства Великобритании и лидерам общественного мнения. Мы будем продолжать работать с футбольным сообществом над решениями перед вызовами, связанными с будущим футбола”.
We will not be participating in the European Super League.#MUFC— Manchester United (@ManUtd) April 20, 2021
В заявлении “Тоттенхэма” приводятся слова председателя правления клуба Даниэля Леви.
“Мы сожалеем о беспокойствах, которые были вызваны ЕСЛ. Мы чувствовали необходимым, что клуб участвовал в создании новой структуры, которая способствовала бы обеспечению финансовой устойчивости, а также помогала развитию всей футбольной пирамиды. Мы верим в том, что футбол должен постоянно пересматривать соревнования, чтобы игра развивалась и радовала болельщиков по всему миру. Мы благодарим всех болельщиков, которые высказали свое мнение”.
We can confirm that we have formally commenced procedures to withdraw from the group developing proposals for a European Super League (ESL).#THFC ⚪️ #COYS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2021
Очень сухое и невыразительное заявление сделал “Ливерпуль”, не попросив прощения у своих болельщиков.
“Ливерпуль может подтвердить, что наше участие в предлагаемых планах по создание европейской Суперлиги было прервано. В последние дни клуб получил мнения от различных заинтересованных сторон, как в клубе, так и вне его, и мы благодарим их за свой вклад”.
Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued.— Liverpool FC (@LFC) April 20, 2021
Создание Суперлиги вызвало взрыв негодования в Англии. Согласно опросом, против создания ЕСЛ были более 90% футбольных болельщиков. Шесть клубов-отступников получили
Публично против ЕСЛ высказывались и футболисты из клубов топ-6, в частности Бруну Фернандеш, Люк Шоу, Кевин Де Брюйне и Джеймс Милнер. Игроки “Ливерпуля” в
Очень агрессивно к идее Суперлиги была настроена и британская пресса всех политических направлений, а также бывшие звезды футбола, а ныне телеэксперты Гари Линекер,
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