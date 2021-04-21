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Шесть английских клубов официально отказались от участия в Суперлиге

Англия
(2 голосов)

Арсенал просит прощения у болельщиков, Ливерпуль – нет

Шесть английских клубов официально отказались от участия в Суперлиге

фото: AFP via Getty Images/автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Вслед за “Манчестер Сити” о выходе из Суперлиги официально объявили “Манчестер Юнайтед”, “Арсенал”, “Ливерпуль”, “Тоттенхэм”. Ожидается, что в скором времени это сделает и “Челси”.

Самое длинное заявление выпустил “Арсенал”. В “открытом письме своим болельщикам” лондонский клуб признает, что допустил ошибку и просит прощения. “Последние несколько дней показали, насколько болельщики по всему мира любят наш клуб. Отзыв фанов вынудил нас глубоко задуматься о произошедшем. Мы не хотели вызвать настолько сильное беспокойство, но, когда получили приглашение в Суперлигу, зная, что не будет никаких гарантий, мы думали об “Арсенале” и его будущем”.

Выслушав ваше мнение и мнение футбольной общественности в целом, мы решили покинуть предлагаемую Суперлигу. Мы допустили ошибку и просим за это прощения. Мы знаем, что нам понадобится время, чтобы вернуть ваше доверие, но мы думали только о клубе, когда принимали предложение СЛ. <...>

Наша цель – всегда принимать правильные решения на благо клуба. В этом решении мы ошиблись, и признаем это. Мы вас услышали”.

“Манчестер Юнайтед” ранее заявил об уходе председателя правления Эда Вудворда, который был одним из инициаторов создания Суперлиги. Сообщения об выходе из СЛ у “Юнайтед” было не таким многословным, как у “Арсенала”.

“Манчестер Юнайтед” не будет принимать участия в европейской Суперлиге. Мы внимательно прислушивались к мнению болельщиков, правительства Великобритании и лидерам общественного мнения. Мы будем продолжать работать с футбольным сообществом над решениями перед вызовами, связанными с будущим футбола”.

В заявлении “Тоттенхэма” приводятся слова председателя правления клуба Даниэля Леви.

“Мы сожалеем о беспокойствах, которые были вызваны ЕСЛ. Мы чувствовали необходимым, что клуб участвовал в создании новой структуры, которая способствовала бы обеспечению финансовой устойчивости, а также помогала развитию всей футбольной пирамиды. Мы верим в том, что футбол должен постоянно пересматривать соревнования, чтобы игра развивалась и радовала болельщиков по всему миру. Мы благодарим всех болельщиков, которые высказали свое мнение”.

Очень сухое и невыразительное заявление сделал “Ливерпуль”, не попросив прощения у своих болельщиков.

“Ливерпуль может подтвердить, что наше участие в предлагаемых планах по создание европейской Суперлиги было прервано. В последние дни клуб получил мнения от различных заинтересованных сторон, как в клубе, так и вне его, и мы благодарим их за свой вклад”.

Создание Суперлиги вызвало взрыв негодования в Англии. Согласно опросом, против создания ЕСЛ были более 90% футбольных болельщиков. Шесть клубов-отступников получили сильное осуждение от АПЛ и 14 других клубов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер Лейбористов Кир Стармер и другие политические фигуры также высказывались крайне негативно о идее Суперлиги и предлагали различные действия, чтобы остановить шесть клубов-отступников.

Публично против ЕСЛ высказывались и футболисты из клубов топ-6, в частности Бруну Фернандеш, Люк Шоу, Кевин Де Брюйне и Джеймс Милнер. Игроки “Ливерпуля” в коллективном публичном обращении сказали, что не будут участвовать в ЕЛС.

Очень агрессивно к идее Суперлиги была настроена и британская пресса всех политических направлений, а также бывшие звезды футбола, а ныне телеэксперты Гари Линекер, Гари Невилл, Джейми Каррагер, Рой Кин и другие.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити (Англия) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Суперлига
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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
21.04.2021 в 02:08
Перес бай бай
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Ol-g (Одесса)
21.04.2021 в 01:28
Кто подставил кролика Переса?)))
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.04.2021 в 01:16
Реал, забирай суперкубок и свободен.
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