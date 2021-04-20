Игроки Ливерпуля публично призвали клуб выйти из Европейской Суперлиги

После заседания капитанов команд Английской премьер-лиги, о создании Европейской Суперлиги (среди других - 6 английских клубов), целая группа футболистов "Ливерпуля" опубликовала в Твиттере одинаковые посты.

Нам это не нравится и мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллегиальная позиция.

Наши обязательства в этом футбольного клуба и его болельщикам являются безусловными.