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Игроки Ливерпуля публично призвали клуб выйти из Европейской Суперлиги

Англия
(5 голосов)

По примеру "Челси"

Игроки Ливерпуля публично призвали клуб выйти из Европейской Суперлиги

Twitter

Новина українською

После заседания капитанов команд Английской премьер-лиги, о создании Европейской Суперлиги (среди других - 6 английских клубов), целая группа футболистов "Ливерпуля" опубликовала в Твиттере одинаковые посты.

Нам это не нравится и мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллегиальная позиция.

Наши обязательства в этом футбольного клуба и его болельщикам являются безусловными.

Сообщение появилось в ленте Джорнада Хендерсона, ван Дейка, Александера-Арнольда.

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В статье: Джордан Хендерсон Ливерпуль Суперлига Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд
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(5 голосов)
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
20.04.2021 в 23:43
Респектище Хендерсону!
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 23:41
Верным курсом идёте, товарищи!
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