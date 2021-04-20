Англия
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Игроки Ливерпуля публично призвали клуб выйти из Европейской Суперлиги
По примеру "Челси"
После заседания капитанов команд Английской премьер-лиги, о создании Европейской Суперлиги (среди других - 6 английских клубов), целая группа футболистов "Ливерпуля" опубликовала в Твиттере одинаковые посты.
Нам это не нравится и мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллегиальная позиция.
Наши обязательства в этом футбольного клуба и его болельщикам являются безусловными.
Сообщение появилось в ленте Джорнада Хендерсона, ван Дейка, Александера-Арнольда.
April 20, 2021
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
20.04.2021 в 23:43
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 23:41
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+2
0
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