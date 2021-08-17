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Россиянин Головин восстановился после травмы и готов сыграть против Шахтера
Однако последнее слово за тренером
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Полузащитник "Монако" Александр Головин готовится к матчу плей-офф раунда Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".
Головин
"Будет он играть или нет, это решает главный тренер. Что касается характера повреждения, то у него был сильный ушиб. Но сейчас все в порядке, он готовится к игре", — заявил агент футболиста Олег Артемов.
Напомним, что матч "Монако" – "Шахтер" состоится сегодня, 17 августа, и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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