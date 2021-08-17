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Россиянин Головин восстановился после травмы и готов сыграть против Шахтера

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Однако последнее слово за тренером

Россиянин Головин восстановился после травмы и готов сыграть против Шахтера

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Новина українською

Полузащитник "Монако" Александр Головин готовится к матчу плей-офф раунда Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Головин получил сильный ушиб в поединке 2-го тура Лиги 1 с "Лорьяном" (0:1), но уже восстановился после данной травмы.

"Будет он играть или нет, это решает главный тренер. Что касается характера повреждения, то у него был сильный ушиб. Но сейчас все в порядке, он готовится к игре", — заявил агент футболиста Олег Артемов.

Напомним, что матч "Монако" – "Шахтер" состоится сегодня, 17 августа, и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Александр Головин
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Источник:
ТАСС

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Комментарии (7)
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Morphyk7 (Черновцы)
17.08.2021 в 20:12
К чему новость, если давно известна заявка на матч?
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0
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
17.08.2021 в 20:09
Степаненко его снесет
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0
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
17.08.2021 в 19:54
Горі в аду
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+2
-1
avatar
Tan genial RONALDO7 (Monforte)
17.08.2021 в 20:44
)))))))))))))))))))))))))))) 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000%!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
17.08.2021 в 19:47
Все дырявые будут за него болеть.
Ответить
+1
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
17.08.2021 в 19:33
Йому "зроблять ушиб" на повторний матч в Києві...
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+3
0
andyua (Kyiv)
17.08.2021 в 20:09
у Харкові
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+2
0


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