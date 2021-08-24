  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Срна: Нам нужна победа, чтобы поднять имидж Украины
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Срна: Нам нужна победа, чтобы поднять имидж Украины

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Один шаг до Лиги Чемпионов

Срна: Нам нужна победа, чтобы поднять имидж Украины

Новина українською

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна поделился ожиданиями от ответного матча с Монако в рамках плей-офф раунда Лиги Чемпионов.

"В среду нас ждет финал с Монако. Некоторые футболисты отдохнули, это хорошо, а сейчас начинается подготовка к Монако.

Хочу пригласить всех болельщиков Шахтера, Украины, одного и второго Металлиста поддержать в среду нашу команду.

Нам нужна эта победа, чтобы поднять футбольный имидж Украины, имидж Шахтера, чтобы Лига чемпионов снова приехала в Украину", - приводит слова хорвата официальный сайт Шахтера.

Шахтер - Монако: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов

Ответный матч между Шахтером и Монако состоится в Харькове в среду, 25 августа. Первую игру «горняки» выиграли со счетом 1:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарио Срна Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (16)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
amg333 (Kyiv )
24.08.2021 в 19:36
сырник мразь и провокатор!!! отвратительная хорватская рожа
Ответить
+1
-1
avatar
ProstoFAN (Донецк)
24.08.2021 в 19:41
поменять ''сырник'' на amg33 и фраза приобретет смысл
Ответить
+1
-1
Русланбай (Рівне)
24.08.2021 в 19:34
Передивився три матчі Монако в цьому сезоні. ( один з них проти шархтура ) На мою думку Монако на даний момент - ЗОВСІМ не готовий до сезону. Завтра шахбрут виграє 3-0 без проблем. Так що не переживайте кротяри.
Ответить
0
-2
amg333 (Kyiv )
24.08.2021 в 19:32
Чтоб поднять имидж Украины нужно посадить рыжую мразь ахметку и отобрать деньги наворованные у народа Украины!!!
Ответить
+1
0
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 19:34
Золотые слова.
Ответить
+1
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
24.08.2021 в 19:42
пиши заяву в прокуратуру, а не тут сопли на кулачок наматывай
Ответить
+1
-1
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 18:27
Поднять Украину можно европейскими зарплатами, пенсиями, европейским уровнем медицины.....но не то о чем ты сказал
Ответить
+3
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
24.08.2021 в 18:29
Чтобы иметь европейские зарплаты, пенсии, европейский уровень медицины - нужно иметь европейские полицию и суды.
Ответить
+10
-1
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 19:24
И президента
+2
0
Unselfish (Белая Церковь )
24.08.2021 в 18:26
С каких это пор хорват за Украину топит???
Ответить
+4
-3
Acsakal (Kharkov)
24.08.2021 в 18:45
З тих пір, як зелений президент оголосив курс "какаяразніца яка країна буде успішною".
Ответить
+2
-4
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
24.08.2021 в 19:24
И что в этом плохого, Бесхребетный?
Ответить
+4
0
Gary Busey (Харьков)
24.08.2021 в 17:23
Харків'яни завжди за Металіст!!!
Ответить
+4
-2
royalstas (Вінниця)
24.08.2021 в 18:36
Та причому тут це? Прийти підтримати українську команду а тим паче на поєдинок рівня ЛЧ Між цікавими атакуючими командами думаю цікаво буде навіть нейтральним глядачам.
Ответить
+7
-2
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 19:27
Шахтер пускай поддерживает донецкие, я никогда не поддержу врага. Я за Динамо и точка, Шретер враг Динамо и я за него болеть ? Любимая команда одна, так же как и мать
0
-1
Acsakal (Kharkov)
24.08.2021 в 18:48
"Металістів", між іншим, є два - 1925-й та фк Метал. Срна запросив підтримки в обох.
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...