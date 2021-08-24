Срна: Нам нужна победа, чтобы поднять имидж Украины

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна поделился ожиданиями от ответного матча с Монако в рамках плей-офф раунда Лиги Чемпионов.

"В среду нас ждет финал с Монако. Некоторые футболисты отдохнули, это хорошо, а сейчас начинается подготовка к Монако.

Хочу пригласить всех болельщиков Шахтера, Украины, одного и второго Металлиста поддержать в среду нашу команду.

Нам нужна эта победа, чтобы поднять футбольный имидж Украины, имидж Шахтера, чтобы Лига чемпионов снова приехала в Украину", - приводит слова хорвата официальный сайт Шахтера.

Ответный матч между Шахтером и Монако состоится в Харькове в среду, 25 августа. Первую игру «горняки» выиграли со счетом 1:0.