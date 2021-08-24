Срна: Нам нужна победа, чтобы поднять имидж Украины

сырник мразь и провокатор!!! отвратительная хорватская рожа
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ProstoFAN (Донецк)
24.08.2021 в 19:41
поменять ''сырник'' на amg33 и фраза приобретет смысл
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Русланбай (Рівне)
24.08.2021 в 19:34
Передивився три матчі Монако в цьому сезоні. ( один з них проти шархтура ) На мою думку Монако на даний момент - ЗОВСІМ не готовий до сезону. Завтра шахбрут виграє 3-0 без проблем. Так що не переживайте кротяри.
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amg333 (Kyiv )
24.08.2021 в 19:32
Чтоб поднять имидж Украины нужно посадить рыжую мразь ахметку и отобрать деньги наворованные у народа Украины!!!
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Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 19:34
Золотые слова.
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ProstoFAN (Донецк)
24.08.2021 в 19:42
пиши заяву в прокуратуру, а не тут сопли на кулачок наматывай
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Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 18:27
Поднять Украину можно европейскими зарплатами, пенсиями, европейским уровнем медицины.....но не то о чем ты сказал
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Водитель трамвая (Бухарест)
24.08.2021 в 18:29
Чтобы иметь европейские зарплаты, пенсии, европейский уровень медицины - нужно иметь европейские полицию и суды.
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-1
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 19:24
И президента
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Unselfish (Белая Церковь )
24.08.2021 в 18:26
С каких это пор хорват за Украину топит???
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Acsakal (Kharkov)
24.08.2021 в 18:45
З тих пір, як зелений президент оголосив курс "какаяразніца яка країна буде успішною".
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-4
Водитель трамвая (Бухарест)
24.08.2021 в 19:24
И что в этом плохого, Бесхребетный?
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Gary Busey (Харьков)
24.08.2021 в 17:23
Харків'яни завжди за Металіст!!!
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royalstas (Вінниця)
24.08.2021 в 18:36
Та причому тут це? Прийти підтримати українську команду а тим паче на поєдинок рівня ЛЧ Між цікавими атакуючими командами думаю цікаво буде навіть нейтральним глядачам.
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+7
-2
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 19:27
Шахтер пускай поддерживает донецкие, я никогда не поддержу врага. Я за Динамо и точка, Шретер враг Динамо и я за него болеть ? Любимая команда одна, так же как и мать
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Acsakal (Kharkov)
24.08.2021 в 18:48
"Металістів", між іншим, є два - 1925-й та фк Метал. Срна запросив підтримки в обох.