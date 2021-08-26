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Караваев о жеребьевке ЛЧ: ПСЖ называть не стану, Манчестер Сити тоже не хочется
Фото: ФК Динамо Киев
Игрок "Динамо" Александр Караваев поделился ожиданиями от
– Осенью вы снова играете в групповом этапе Лиги чемпионов. В глубине души есть надежда на более простой жребий, чем в прошлом году? (в прошлом сезоне "Динамо" играло в одной группе с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем").
– Маловероятно, что жребий будет легче, хотя в Лиге чемпионов может быть все что угодно. Это такой турнир, где все соперники сильные, и разве что единичные клубы уступают по уровню топовым. Но со всеми в Лиге чемпионов играть очень тяжело. Легче там точно не будет.
– По твоим ощущениям, сегодняшнее "Динамо" сильнее, чем год назад?
– Да, потому что мы прошли хороший этап, взяли чемпионство и Кубок, в плане мастерства очень выросли. Команда прибавила и функционально, и с точки зрения взаимодействия на поле. Теперь главное — это все довести до автоматизма, чтобы достичь хорошего результата.
– А кого бы ты хотел в соперники в Лиге чемпионов?
– В прошлом году меня уже спрашивали об этом, я сказал, что хочется сыграть с "Барселоной" и "Ювентусом". Как ты понимаешь, в этом году я буду осторожнее. ПСЖ называть не стану (смеется). "Манчестер Сити" не хочется, потому что они слишком часто попадали на украинские клубы, в частности, "Шахтер" с ними регулярно играл в последние годы.
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