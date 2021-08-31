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Трубин: Шахтеру по силам бороться за выход из группы ЛЧ
Голкипер оценил результаты жеребьевки ЛЧ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.
Мне интересно, какой коэффициент был на то, что выпадут одни и те же команды? Думал, что будет "Вольфсбург" вместо "Гладбаха" - было бы весело.
Я считаю, что с "Интером" и "Реалом" нужно быть психологически готовыми играть в свой футбол. В прошлом сезоне мы показали, что можем, а сейчас - еще больше.
"Шахтеру" по силам бороться за выход из группы, если каждый настроится по-максимуму", — добавил Трубин.
Напомним, что соперниками "Шахтера" в группе Лиги чемпионов стали тираспольский "Шериф", мадридский "Реал" и миланский "Интер".
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