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Трубин: Шахтеру по силам бороться за выход из группы ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Голкипер оценил результаты жеребьевки ЛЧ

Трубин: Шахтеру по силам бороться за выход из группы ЛЧ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

Мне интересно, какой коэффициент был на то, что выпадут одни и те же команды? Думал, что будет "Вольфсбург" вместо "Гладбаха" - было бы весело.

Я считаю, что с "Интером" и "Реалом" нужно быть психологически готовыми играть в свой футбол. В прошлом сезоне мы показали, что можем, а сейчас - еще больше.

"Шахтеру" по силам бороться за выход из группы, если каждый настроится по-максимуму", — добавил Трубин.

Напомним, что соперниками "Шахтера" в группе Лиги чемпионов стали тираспольский "Шериф", мадридский "Реал" и миланский "Интер".

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (4)
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dabo47
31.08.2021 в 12:56
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Соколов (Никополь)
31.08.2021 в 12:55
Может у трубина ещё и травма головы?, такой бред несёт
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Цап-царап (Харків)
31.08.2021 в 12:49
Что за травма у Трубина?
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Соколов (Никополь)
31.08.2021 в 12:56
Может с койки в палате упал и голову повредил ?
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