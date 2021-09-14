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Забарный: В обороне Бенфики хорошие и опытные игроки
Первый матч группового тура ЛЧ состоится уже сегодня, 14 сентября
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" Илья Забарный рассказал о подготовке команды к матчам в групповом этапе Лиги чемпионов.
"Чувствуем себя хорошо, где-то, возможно, не хватает опыта, но за счет опыта и помощи старших партнеров это компенсируется. У нас команда сплоченная и если ошиблись, то поддерживаем друг друга. Это не проблема. В обороне "Бенфики" хорошие и опытные игроки, но с возрастом тоже появляются проблемы.
Я еще молодой, поэтому должен прибавлять с каждым матчем и когда ты играешь на таком уровне, не можешь опускаться ниже, должен доказывать каждую тренировку и каждую игру. Не должен останавливаться на достигнутом", - сказал Забарный.
Напомним, уже сегодня, 14 сентября "Динамо" сыграет с "Бенфикой" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.
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