Забарный: В обороне Бенфики хорошие и опытные игроки

Защитник "Динамо" Илья Забарный рассказал о подготовке команды к матчам в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Чувствуем себя хорошо, где-то, возможно, не хватает опыта, но за счет опыта и помощи старших партнеров это компенсируется. У нас команда сплоченная и если ошиблись, то поддерживаем друг друга. Это не проблема. В обороне "Бенфики" хорошие и опытные игроки, но с возрастом тоже появляются проблемы.

Я еще молодой, поэтому должен прибавлять с каждым матчем и когда ты играешь на таком уровне, не можешь опускаться ниже, должен доказывать каждую тренировку и каждую игру. Не должен останавливаться на достигнутом", - сказал Забарный.