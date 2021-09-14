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Забарный: В обороне Бенфики хорошие и опытные игроки

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Первый матч группового тура ЛЧ состоится уже сегодня, 14 сентября

Забарный: В обороне Бенфики хорошие и опытные игроки

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Илья Забарный рассказал о подготовке команды к матчам в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Чувствуем себя хорошо, где-то, возможно, не хватает опыта, но за счет опыта и помощи старших партнеров это компенсируется. У нас команда сплоченная и если ошиблись, то поддерживаем друг друга. Это не проблема. В обороне "Бенфики" хорошие и опытные игроки, но с возрастом тоже появляются проблемы.

Я еще молодой, поэтому должен прибавлять с каждым матчем и когда ты играешь на таком уровне, не можешь опускаться ниже, должен доказывать каждую тренировку и каждую игру. Не должен останавливаться на достигнутом", - сказал Забарный.

Напомним, уже сегодня, 14 сентября "Динамо" сыграет с "Бенфикой" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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etueruerd
14.09.2021 в 12:23
Xочeшь сyпepскoго ceкcа с кpаcивыми нeзнaкомкaми? если да, то пеpеxоди и pегистpиpyйся, здecь все дeвки дaют бecплатнo и анoнимнo ------ bit.do/vsisky
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ascent (Луксор)
14.09.2021 в 11:27
Ты же защитник! Ты должен думать какие там нападающие, если конечно не решил пойти позабивать...
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