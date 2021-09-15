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Динамо - Бенфика. Послематчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Тренер бело-синих в целом доволен игрой

Динамо - Бенфика. Послематчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов после матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Бенфики", который завершился ничьей 1:1.

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- Сегодня мы играли против сильного соперника. Если бы не последние 10 минут, когда мы создали хорошие голевые моменты и забили мяч, я был бы доволен результатом, а так остался осадок из-за отмененного гола. Понятно, что доминировала "Бенфика", мы отдали инициативу сопернику, чтобы сыграть компактно в обороне. Организовали защиту таким образом, чтобы не оставлять свободные зоны между линиями за спиной, создавая при этом проблемы сопернику на контратаках. К сожалению, забитый гол не был засчитан. Еще был момент у Вербича, когда он не смог подстроиться под мяч и переправить его в пустые ворота.

Считаю, ничья - это положительный результат. Обнадеживает то, что мы не пропустили, это важно. Помню, когда тренировал "Шахтер", мы сыграли с "Шальке" вничью 0:0. Тогда все были разочарованы, но я был доволен этим результатом. В Гельзенкирхене мы обыграли соперников со счетом 3:0. Они должны были атаковать, и мы ловили их на контратаках. Точно так же может быть и с "Бенфикой". Нам необходимо хорошо обороняться и искать свое счастье у чужих ворот.

- Стоит ли, на ваш взгляд, отменить правило офсайда?

- Если было положение "вне игры", это наша ошибка, не нужно было в него попадать. Мне здесь нечего комментировать.

- До игры вы говорили о важности положительной динамики. Если сравнивать матчи "Динамо" в Лиге чемпионов в прошлом году и в нынешнем, можно сказать, что команда провела свой лучший поединок под вашим руководством в групповом этапе Лиги чемпионов?

- Я хочу напомнить, что игроки соперника стоят больших денег, это футболисты высокого уровня, быстрые и техничные. Они могут легко обыграть двух-трех соперников. В обороне у "Бенфики" выступают два опытных футболиста, которым далеко за 30, которые сыграли много международных матчей.

У нас было мало времени на подготовку - всего два дня. У нас много молодежи, выпускников академии. Но ребята прониклись нашей идеей, они растут, выполняют то, что я от них требую. Я очень доволен тем, как они реагируют на все требования.

Разницу между опытными и молодыми игроками видно сразу. Мы начали очень осторожно, допускали много ошибок, нас "придавила" ответственность этой игры. Это и есть разница в опыте.

Этот матч мы должны были сыграть только так, как мы это сделали: не давая свободных зон. Мы не могли играть наравне с "Бенфикой", поскольку они более техничные и опытнее. Могли играть только на уровне ума, организации игры. Выходить из-под прессинга и искать моменты у других ворот.

- Денис Гармаш добавил креатива, но едва не нарвался на красную карточку. Его можно контролировать?

- Это тип игрока, который действует инстинктивно. У Гармаша есть хорошие качества. Он может как хорошо действовать, так и не очень. У каждого футболиста свои особенности. Но от каждого я требую, чтобы он выполнял свои обязанности. В любом случае, Гармаш - очень полезный игрок для "Динамо".

- Оцените игру Бойко, с чем связано то, что на поле вышел он, а не Бущан?

- Это мое решение, я не должен его обсуждать. Бойко долго ждал своего шанса, и он наступил. Денис уверенно играл и в клубе, и в сборной. У меня два равноценных вратаря. Впереди много матчей, в которых можно чередовать голкиперов. Возможно, в следующем матче сыграет Бущан. Это зависит от них и от меня. Я могу их использовать в различных соревнованиях.

Добавим, что следующий матч "Динамо" сыграет 29-го сентября, команда Луческу отправится в гости к "Баварии", которая в первому туре разгромила "Барселону" 3:0.

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В статье: Мирча Луческу Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Київ

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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
15.09.2021 в 07:43
Я бы не сказал, что уровень Бенфики намного выше чем у ДК. А для примера матч Янг Бойз-МЮ, вот действительно разный уровень, а результат налицо.
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