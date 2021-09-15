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Защитник Бенфики: Мы играли с Динамо свою игру на протяжении 90 минут

Лига Чемпионов
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Фелипе Морато дал комментарий после матча с киевлянами

Защитник Бенфики: Мы играли с Динамо свою игру на протяжении 90 минут

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Бенфики" Фелипе Морато подвел итоги выездного матча с "Динамо" (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.

- Это ваше первое выступление за "Бенфику" в Лиге чемпионов. Что можете сказать по этому поводу?

- Да, я чувствовал большую ответственность. Эмоции были просто невероятными.

- Справедливый ли результат?

- В целом, да. Мы играли в свою игру на протяжении 90 минут. Но в футболе так бывает...

- Может ли так оказаться, что "Динамо" будет главным соперником "Бенфики" в группе?

- Посмотрим, пока еще рано об этом говорить.

- Как повышался ваш технический уровень, в каких аспектах?

- Во всех, поскольку это очень ценная и важная для меня школа", - сказал Морато.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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