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Защитник Бенфики: Мы играли с Динамо свою игру на протяжении 90 минут
Фелипе Морато дал комментарий после матча с киевлянами
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Бенфики" Фелипе Морато подвел итоги выездного матча с "Динамо" (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.
- Это ваше первое выступление за "Бенфику" в Лиге чемпионов. Что можете сказать по этому поводу?
- Да, я чувствовал большую ответственность. Эмоции были просто невероятными.
- Справедливый ли результат?
- В целом, да. Мы играли в свою игру на протяжении 90 минут. Но в футболе так бывает...
- Может ли так оказаться, что "Динамо" будет главным соперником "Бенфики" в группе?
- Посмотрим, пока еще рано об этом говорить.
- Как повышался ваш технический уровень, в каких аспектах?
- Во всех, поскольку это очень ценная и важная для меня школа", - сказал Морато.
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