Защитник Бенфики: Мы играли с Динамо свою игру на протяжении 90 минут

Защитник "Бенфики" Фелипе Морато подвел итоги выездного матча с "Динамо" (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.

- Это ваше первое выступление за "Бенфику" в Лиге чемпионов. Что можете сказать по этому поводу?

- Да, я чувствовал большую ответственность. Эмоции были просто невероятными.

- Справедливый ли результат?

- В целом, да. Мы играли в свою игру на протяжении 90 минут. Но в футболе так бывает...

- Может ли так оказаться, что "Динамо" будет главным соперником "Бенфики" в группе?

- Посмотрим, пока еще рано об этом говорить.

- Как повышался ваш технический уровень, в каких аспектах?

- Во всех, поскольку это очень ценная и важная для меня школа", - сказал Морато.