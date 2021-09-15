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Тренер Бенфики сравнил Динамо со Спартаком и оценил выступление Яремчука

Лига Чемпионов
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Жорже Жезуш дал комментарий после выездного матча с киевлянами

Тренер Бенфики сравнил Динамо со Спартаком и оценил выступление Яремчука

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер португальской "Бенфики" Жорже Жезуш подвел итоги выездного матча с "Динамо" (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.

- "Динамо" вас чем-то удивило?

- Повторюсь, мы показали свою игру на протяжении 90 минут матча. А что касается сюрпризов со стороны "Динамо"... Сложно сказать. Прежде всего, я доволен игрой своей команды. Мы сегодня всем довольны.

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- В этой Лиге чемпионов вы уже сыграли с московским "Спартаком" и киевским "Динамо". Могли бы вы сравнить эти команды? С какой из них "Бенфике" пришлось сложнее?

- (Смеется). Интересный вопрос. Обе команды довольно качественные, это сильные соперники. Возможно, "Динамо" лучше подготовлено тактически, в смысле коллективной игры. Но про оба матча можно сказать, что нам пришлось в них непросто.

- Как бы вы оценили игру Яремчука?

- Этот матч был для него непростым по очевидным причинам. Он хотел показать свой уровень, но, с другой стороны, тут его хорошо знают, знают, на что он способен, как он действует на поле. Так что пришлось ему непросто. Но это хороший футболист, надежный - мы в него верим, возлагаем на него немало надежд. Пока мы его игрой вполне довольны", - отметил Жезуш.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Жорже Жезуш
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2021 в 09:26
Яремчук покажет себя против Барсы!
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