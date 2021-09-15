Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Бенфики сравнил Динамо со Спартаком и оценил выступление Яремчука
Жорже Жезуш дал комментарий после выездного матча с киевлянами
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер португальской "Бенфики" Жорже Жезуш подвел итоги выездного матча с "Динамо" (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.
- "Динамо" вас чем-то удивило?
- Повторюсь, мы показали свою игру на протяжении 90 минут матча. А что касается сюрпризов со стороны "Динамо"... Сложно сказать. Прежде всего, я доволен игрой своей команды. Мы сегодня всем довольны.
- В этой Лиге чемпионов вы уже сыграли с московским "Спартаком" и киевским "Динамо". Могли бы вы сравнить эти команды? С какой из них "Бенфике" пришлось сложнее?
- (Смеется). Интересный вопрос. Обе команды довольно качественные, это сильные соперники. Возможно, "Динамо" лучше подготовлено тактически, в смысле коллективной игры. Но про оба матча можно сказать, что нам пришлось в них непросто.
- Как бы вы оценили игру Яремчука?
- Этот матч был для него непростым по очевидным причинам. Он хотел показать свой уровень, но, с другой стороны, тут его хорошо знают, знают, на что он способен, как он действует на поле. Так что пришлось ему непросто. Но это хороший футболист, надежный - мы в него верим, возлагаем на него немало надежд. Пока мы его игрой вполне довольны", - отметил Жезуш.
Популярное сейчас
- Источник: В тренерских услугах Андрея Шевченко заинтересованы клубы МЛС
- А счастье было так возможно. Динамо - Бенфика 0:0. Видеообзор матча
- ЛЧ. Динамо - Бенфика 0:0. Ноли с позиции слабого, но с фейерверком последних секунд
- Молодые орлы не взлетают. Динамо разгромило Бенфику в Юношеской лиге УЕФА
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО