Александр Призетко: Ожидал от Динамо большего, футбол Бенфики было приятнее смотреть

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Призетко прокомментировал игру киевлян в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики". Поединок завершился со счетом 0:0

- Можно отметить только хорошую концовку в исполнении "Динамо". В компенсированное время, когда Шапаренко попал в перекладину, могли забить гол. Потом все же забили, радовались, но как оказалось, VAR углядел миллиметровый офсайд. Нужно играть так все 90 минут, а не 5-минутный отрезок. Если взять в целом, то ожидал другого, более уверенной игры со стороны киевлян. С первых даже не минут, а секунд, команда отдала мяч, а с ним инициативу и территорию сопернику, дали понять - мы сегодня будем действовать вторым номером. Девиз игры: "самое главное не пропустить", получится, забьем, а не получится так и быть. У "Бенфики" был один убойный момент во втором тайме, где Яремчук не использовал голевой шанс, выручил Бойко. Но повторюсь, за лиссабонцами было полное преимущество, доминировали и на нашем фоне были сильнее. Если брать по игре, то 0:0 очень хороший результат для "Динамо", да и рейтинговые очки в копилку украинского футбола набрали.

- У Луческу было уже достаточно времени, чтобы поменять схему и тактику игры в Лиге чемпионов. Уже второй год подряд команда в еврокубках играет по схеме 9-1 или часто 10-0, постоянно окопавшись сзади, рассчитывая впереди на случайность или ошибку соперника. Не пора ли вносить что-то новое?

- Да, "Бенфика" была сильнее, как в индивидуальных, так и в командных действиях, и просто не доводила до конца атакующий потенциал. А "Динамо" за счет скученности, компактности и количества старалось не позволять развернутся атакующей мощи соперника. Ясно, что футбол "Бенфики" приятнее смотреть, чем наш, когда хороший контроль мяча во всех зонах, и умение работать с ним. У киевлян были отрезки, когда отобрал, выбил, отобрал, встал, и так часто повторялось. А если иногда были попытки применять высокий прессинг, то сразу же возникали проблемы, мы раскрывали зоны, и это несло угрозу стремительных атак через эти пространства. Поэтому, динамовцы старались не раскрываться, и понимали, что если дать пространство, будут проблемы. Исходя из своих сил и сил оппонента, может они и правы, применяя такую тактику. Подчеркну, ожидал от "Динамо" большего, что будет агрессия, будут бежать вперед, создавать моменты не спонтанные, а осмысленные. Главный тренер исходя из исполнителей, зная возможности своих подопечных, и на что способна команда, изучив силу соперника, выбирает ту тактику, которая может принести успех. Тренерский штаб отвечает за результат.

- Согласен, по той игре что показало "Динамо" ничейный результат для нас как удача.

- Да, для киевлян очко - это хороший результат. Они заработали его своей самоотдачей. Нельзя сказать, что Фартом, потому что у "Бенфики" также не было много моментов, кроме Яремчука. Португальцы владели преимуществом, были предпосылки для опасных моментов, и они смотрелись предпочтительнее и лучше.

Напомним, следующий матч в Лиге Чемпионов "Динамо" сыграет 29-го сентября. Соперником киевлян будет "Бавария", которая в первому туре разгромила "Барселону" 3:0.