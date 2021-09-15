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Известно, сколько болельщиков посетило матч Динамо - Бенфика на самом деле
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Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Пресс-служба НСК "Олимпийский" рассказала в комментарии Tribuna.com, сколько было болельщиков на матче стартового тура группового этапа ЛЧ "Динамо" – "Бенфика" (0:0).
– 27 854 посетителя.
– По информации официального сайта УЕФА – 21 657. Почему цифры не сходятся?
– Не знаю даже, почему такая разница. Официальная цифра, которую я получила от представителя "Динамо" (организатора этого матча), который считает вместе с нашими сотрудниками – 27 854.
Каким образом считают в УЕФА – даже не знаю. Поэтому не могу сказать, почему такая разница, – сказали в пресс-службе "Олимпийский.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на матче "Динамо" - "Бенфика" будет присутствовать около 43 тысяч зрителей.
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