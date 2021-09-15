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"Это был выбор без выбора". В Шахтере объяснили, почему команда остановилась в отеле Россия
Говорят, что это единственный качественный отель в Тирасполе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Директор департамента стратегического развития и коммуникаций "Шахтера" Юрий Свиридов рассказал, почему в Тирасполе
"Это был выбор без выбора. На весь Тирасполь есть только один отель – "Россия", способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матче Лиги чемпионов.
Даже команде академии клуба, которая играла в Юношеской лиге УЕФА, по причине недостатка отелей в городе пришлось жить на базе "Шерифа", – рассказали в клубе.
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