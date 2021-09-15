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"Это был выбор без выбора". В Шахтере объяснили, почему команда остановилась в отеле Россия

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Говорят, что это единственный качественный отель в Тирасполе

"Это был выбор без выбора". В Шахтере объяснили, почему команда остановилась в отеле Россия

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Директор департамента стратегического развития и коммуникаций "Шахтера" Юрий Свиридов рассказал, почему в Тирасполе команда проживает в отеле с названием "Россия".

"Это был выбор без выбора. На весь Тирасполь есть только один отель – "Россия", способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матче Лиги чемпионов.

Даже команде академии клуба, которая играла в Юношеской лиге УЕФА, по причине недостатка отелей в городе пришлось жить на базе "Шерифа", – рассказали в клубе.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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sergkir
15.09.2021 в 18:59
Перед кем вы оправдывается?
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