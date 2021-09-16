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Сергей Ященко: Тренерскому штабу и игрокам Шахтера нужно переосмыслить свои действия
Горняки разочаровали
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Легенда "Шахтера" Сергей Ященко, который отыграл за донецкий клуб более 400 матчей, поделился мнением о первом поединке группового раунда Лиги чемпионов, в котором "горняки" на выезде со счетом 0:2 проиграли "Шерифу".
- "Шериф" лучше настроился на матч против "Шахтера"?
- Думаю, здесь больше ошибка главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Мы не увидели командной игры, а наблюдали просто набор хороших футболистов, которые пытались сами по себе что-то сделать, но в итоге ничего не получилось. Ни структуры игры, ни какой-либо тактики не было. Каждый предпринимал усилия обыграть, отдать пас, но взаимодействия в линиях не просматривалось. Педриньо пытался все время бить, Траоре стоял спиной к воротам и долго ждал мяч, а если получал его, то были частые потери. Вообще не та была игра. Опять коуч выставил всех иностранцев, и лишь одного Матвиенко, таким образом, наступая на те же грабли, надеясь, что их мастерство намного выше, чем у украинских ребят Степанеко, Кривцова и других. Но это не так. Наши футболисты ничем не уступают нынешним легионерам. Конечно, Де Дзерби виднее, но мне кажется можно было угадать с другим составом и по другой тактике провести игру. Все атаки пытались провести через средину, и фланги практически не работали. А "Шериф" наоборот, в контратаках растянул наши линии, два великолепных прохода через фланг, две классные подачи, и два гола. Ну и конечно исполнительское мастерство как подающего, так и завершающих атаки игроков.
- Наметилась неприятная тенденция и в чемпионате Украины, где "Шахтер" делает все в медленном темпе, катая мяч ради перекатывания. Вспомним матч против "Миная", где с такой игрой они потеряли очки, и это был первый звоночек. Такая же игра была и в последнем поединке против "Днепра-1".
- Да, играли в тех матчах с неполной мотивацией, на малых ресурсах, и попытались в таком же стиле действовать против "Шерифа" - без агрессии, думая, что за счет индивидуальных действий смогут обыграть любого соперника. Но забыли, что против них играют футболисты, также понимающие что-то в футболе, и находятся не на последнем счету. Тренерскому штабу и игрокам нужно переосмыслить свои действия и играть в более атакующий футбол. Может такие требования у нового наставника – контроль, контроль мяча, в итоге получается не игра с воротами, а просто держание ради держания без продвижения, без скоростей, почти на месте. Игроки боятся ошибиться, не идут на обострение, а получается все наоборот. Игра не смотрится, ничего не получается, а соперник имеет от этого выгоду и преимущество.
- "Шахтер" столкнулся с очень серьезной и организованной командой, можно сказать - играли против "сборной мира", где на поле не было ни одного местного футболиста.
Да, действительно "сборная мира" (смеется), если футболисты собраны из Южной Америки, Африки и Европы. Трудно вспомнить голевые моменты у "Шахтера". Первый похожий создали лишь на 31-й минуте, где Траоре опасно пробил под перекладину, но греческий голкипер сыграл здорово, парировав удар. Во втором тайме были полумоменты и все. Проблема, что не создают моменты. Один реальный момент за игру, этого мало. Такой "Шахтер" мы давно не видели. Да, были плохие игры, с сильными соперниками, как "Боруссией", где пропускали много. Но нельзя сказать, что "Шериф" топ-клуб, и проиграть так безвольно, играть практически без моментов. Когда такое было? В итоге никакой сенсации в победе подопечных нашего украинского специалиста Юрия Вернидуба нет. Он просто изучил лучше "Шахтер", чем "горняки" "Шериф". По такой игре "Шахтер" вряд ли даже заслуживал на ничью. Его поражение закономерно.
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