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Официально стало известно, попали ли Рамос и Месси в заявку на поединок с Манчестер Сити
Зато Маркиньос и Верратти – прям наверняка в строю
PSG
"Пари Сен-Жермен" на своем официальном сайте объявил заявку на матч 2-го тура главного клубного европейского турнира с "Манчестер Сити". Вернулся в команду аргентинский нападающий Лионель Месси, форвард пропустил два последних матча из-за травмы колена. Также отметим камбэк Марко Верратти, итальянец не играл с начала сентября. Серхио Рамос по-прежнему в лазарете. Добавим, что вне заявки и Анхель Ди Мария.
Навас, Доннарумма, Летелье, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Дагба, Курзава, Диалло, Керер, Мендеш, Верратти, Паредес, Данилу, Вейналдум, Эррера, Дракслер, Гуйе, Эбимбе, Мбаппе, Икарди, Неймар, Месси.
"ПСЖ" сыграет с "горожанами" сегодня, 28 сентября – стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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