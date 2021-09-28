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Самый дорогой матч в мире. В редакции AS подсчитали стоимости игроков Манчестер Сити и ПСЖ

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Деньги, деньги, деньги

Самый дорогой матч в мире. В редакции AS подсчитали стоимости игроков Манчестер Сити и ПСЖ

Marca

Новина українською

Во вторник, 28 сентября, "Пари Сен-Жермен" примет "Манчестер Сити" в рамках матча 2-го тура группового этапа ЛЧ. По информации Transfermarkt, команда "горожан" стоит 1,005 миллиарда евро, в то время как банда парижан не дотягивает до 997,25 миллиона евро.

Если сложить все ценники вместе, то в сумме они почти превышают 2 миллиарда евро. Редакция AS остроумно подметила, что матч между англичанами и французами можно назвать самым дорогим поединком в мире.

Летом Джек Грилиш перешел из "Астон Виллы" в "Сити" за 117,5 миллионов евро. Примерно на одной ступеньке с хавбеком по цене находятся Кевин Де Брюйне (100), Рахим Стерлинг (90) и Фил Фоден (80). Также добавим, что суммарная стоимость трио Неймар-Месси-Мбаппе оценивается в 340 миллионов евро (100 + 80 + 160 соответственно).

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В статье: Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Marca

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