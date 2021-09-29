Хорошо ли вы помните историю противостояний Динамо с немецкими командами - Тест

В среду, 29 сентября киевское "Динамо" проведет свой второй матч на групповой стадии Лиги чемпионов 2021/22. Столичных футболистов ждет тяжелое испытание в виде выездного матча против одной из сильнейших команд мира мюнхенской "Баварии". Во времена независимости Украины это 8-й раз, когда динамовцы пересекаются с немецкими клубами в еврокбуках.

Перед сегодняшним поединком мы предлагаем вам освежить в памяти встречи "Динамо" с командами из Германии, пройдя квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся динамовско-германских отношений исключительно во времена Независимости Украины