Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорошо ли вы помните историю противостояний Динамо с немецкими командами - Тест
Хватит три минуты?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 29 сентября киевское "Динамо" проведет свой второй матч на групповой стадии Лиги чемпионов 2021/22. Столичных футболистов ждет тяжелое испытание в виде выездного матча против одной из сильнейших команд мира мюнхенской "Баварии". Во времена независимости Украины это 8-й раз, когда динамовцы пересекаются с немецкими клубами в еврокбуках.
Перед сегодняшним поединком мы предлагаем вам освежить в памяти встречи "Динамо" с командами из Германии, пройдя квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся динамовско-германских отношений исключительно во времена Независимости Украины
Популярное сейчас
- Карло Анчелотти о матче с Шерифом: Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения
- Безумие имени Вернидуба. Шериф прочно захватил лидерство в группе ЛЧ, одолев Реал на Бернабеу. ВИДЕО
- Шахтер - Интер 0:0. Когда до идеала не хватило одного гола
- Вернидуб продолжает удивлять. Шериф открыл счет в матче с Реалом - ВИДЕО
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила