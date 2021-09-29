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Хорошо ли вы помните историю противостояний Динамо с немецкими командами - Тест

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хватит три минуты?

Хорошо ли вы помните историю противостояний Динамо с немецкими командами - Тест

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 29 сентября киевское "Динамо" проведет свой второй матч на групповой стадии Лиги чемпионов 2021/22. Столичных футболистов ждет тяжелое испытание в виде выездного матча против одной из сильнейших команд мира мюнхенской "Баварии". Во времена независимости Украины это 8-й раз, когда динамовцы пересекаются с немецкими клубами в еврокбуках.

Перед сегодняшним поединком мы предлагаем вам освежить в памяти встречи "Динамо" с командами из Германии, пройдя квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся динамовско-германских отношений исключительно во времена Независимости Украины

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В статье: Динамо (Киев) квиз от UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.09.2021 в 09:40
Главное чтобы эти игры хорошо помнили сами игроки Динамо, особенно 75-й...
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