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Бавария - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бавария - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.09.2021 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Бавария - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Были времена, когда "Динамо" и "Бавария" находились на одном уровне. Их полуфинал Лиги чемпионов уже можно считать классикой, а киевскую ничью 3:3 - одним из самых ярких матчей в истории турнира. Киевляне тогда уступили место в финале из-за необязательных ошибок и неприятных стечений обстоятельств. Но сейчас говорить о мести или реванше крайне неуместно. Сейчас "Динамо" и "Бавария" – это Давид и Голиаф европейского футбола. И в отличие от библейской истории, шансов на победу у более слабого практически нет.

Задача "Динамо" – сохранить лицо. Выступить так, чтобы не было стыдно перед своими болельщиками. Недавно Мирча Луческу сказал, что он уже не в том возрасте, чтобы проходить через коридоры, устроенные детьми. Такой же "ребенок" по меркам Луческу (Юлиану Нагельсманну – 34) руководит "Баварией" с тренерского мостика. Поэтому проигрывать в одни ворота будет очень болезненно для самолюбия.

Лига чемпионов. Групповой этап. 29.09.2021
Группа Е. Второй тур. Мюнхен. "Альянц Арена"
Арбитр в поле – Марко Гуида (Италия)

"Бавария" (Мюнхен, Германия) 22:00 "Динамо" (Киев, Украина)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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odinvodin (Доброполье)
29.09.2021 в 19:20
Когда с детства за ''Баварию''!
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