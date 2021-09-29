Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Бавария - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.09.2021 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько
Были времена, когда "Динамо" и "Бавария" находились на одном уровне. Их полуфинал Лиги чемпионов уже можно считать классикой, а киевскую ничью 3:3 - одним из самых ярких матчей в истории турнира. Киевляне тогда уступили место в финале из-за необязательных ошибок и неприятных стечений обстоятельств. Но сейчас говорить о мести или реванше крайне неуместно. Сейчас "Динамо" и "Бавария" – это Давид и Голиаф европейского футбола. И в отличие от библейской истории, шансов на победу у более слабого практически нет.
Задача "Динамо" – сохранить лицо. Выступить так, чтобы не было стыдно перед своими болельщиками. Недавно Мирча Луческу сказал, что он уже не в том возрасте, чтобы проходить через коридоры, устроенные детьми. Такой же "ребенок" по меркам Луческу (Юлиану Нагельсманну – 34) руководит "Баварией" с тренерского мостика. Поэтому проигрывать в одни ворота будет очень болезненно для самолюбия.
Лига чемпионов. Групповой этап. 29.09.2021
Группа Е. Второй тур. Мюнхен. "Альянц Арена"
Арбитр в поле – Марко Гуида (Италия)
"Бавария" (Мюнхен, Германия) 22:00 "Динамо" (Киев, Украина)
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – MEGOGO | аудио-трансляция – YouTube-канал UA-Футбол >>>
Трансляция этого и других матчей Лиги чемпионов доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.
Популярное сейчас
- С презентом для внука подсобил Лунин. Модрич подарил свою футболку Вернидубу
- Такое блюдо им не по душе. Игроки МЮ отказались вновь повторить за Роналду на клубном ужине
- Забрали корону себе. Пресс-служба Шерифа элегантно пошутила над Реалом после победы в ЛЧ
- ВИДЕО, как Яремчук сделал дубль за 11 минут в матче с Викторией Гимарайнш
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
Новости по теме
- 17:55 Украинские Скаут Серии А: Ситуация с Малиновским в сборной сюрреалистична
- 13:27 Украинские Малиновский: Могу понять позицию Петракова, но не понимаю почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной
- 21:20 Украинские Рафаилов: Все, что в последнее время происходит вокруг сборной, имеет очень сильную разрушительную силу