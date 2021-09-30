Не много ли пенальти? Зальцбург - Лилль 2:1. Видео матча, обзор голов

В первом туре "Зальцбург" пробивал три пенальти, во втором – два. Пять одиннадцатиметровый за два поединка Лиги чемпионов – это уникальный случай. Ну что же, австрийцы поймали удачу за хвост и не собираются отпускать. Они среди лидеров группы, а Лилль остается на последнем месте, но с шансами на выход в плей-офф.

Вашему вниманию – видеообзор матча.

Лига Чемпионов, группа G. Второй тур

Зальцбург, "Ред Булл Арена"

"Зальцбург" – "Лилль" 2:1

Голы: Адейеми 35 (пен), 53 (пен) - Йылмаз 62