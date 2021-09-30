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Не много ли пенальти? Зальцбург - Лилль 2:1. Видео матча, обзор голов

Лига Чемпионов
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Зальцбург - Лилль ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 29.09.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Не много ли пенальти? Зальцбург - Лилль 2:1. Видео матча, обзор голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В первом туре "Зальцбург" пробивал три пенальти, во втором – два. Пять одиннадцатиметровый за два поединка Лиги чемпионов – это уникальный случай. Ну что же, австрийцы поймали удачу за хвост и не собираются отпускать. Они среди лидеров группы, а Лилль остается на последнем месте, но с шансами на выход в плей-офф.

Вашему вниманию – видеообзор матча.

Лига Чемпионов, группа G. Второй тур
Зальцбург, "Ред Булл Арена"
"Зальцбург" – "Лилль" 2:1
Голы: Адейеми 35 (пен), 53 (пен) - Йылмаз 62

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В статье: Зальцбург (Австрия) Лилль
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