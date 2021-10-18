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Мудрик: Рассчитываем взять шесть очков в матчах с Реалом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хавбек "горняков" считает, что смогут дать бой испанскому гранду

Мудрик: Рассчитываем взять шесть очков в матчах с Реалом

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

- "Шахтер" набрал 1 очко после 2 туров ЛЧ – случайность или закономерность?

– Закономерность. Наверное, в том плане, что "Шериф" заслужил забить нам эти голы. Они доказали и в матче с "Реалом", что это не случайность, подтвердили. Считаю, мы – очень сильна команда, которая может поменять эту закономерность. И после 3-4 туров уже закономерность станет другой.

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- Команда для себя поняла, что случилось в Молдове?

– Таким командам нельзя много шансов давать. Потому что у них в основном, когда есть шансы – они ими воспользуются. С этими командами нужно сразу разбираться, сразу браться за дело и не давать малейшего шанса. И тогда их можно обыгрывать, причем уверенно. Тогда, думаю, все могло получиться.

- Впереди два матча с "Реалом". Если объективно, сколько очков рассчитываете набрать в этих матчах?

– 6 очков. "Шериф" может, почему мы не можем? – сказал Мудрик.

Напомним, первая игра "Шахтера" с "Реалом" состоится завтра, 19 октября. Матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (13)
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Footballers (Умань)
18.10.2021 в 10:50
6 раз в очко візьмете)
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+1
-2
Golfik25 (Киев)
18.10.2021 в 10:48
Это в одном, или в 6 матчах?)))
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+1
-1
Русланбай (Рівне)
18.10.2021 в 10:27
Це дуже доречі реально. Реал зараз таке жалюгідне видовище...... у них проблеми в середині команди. Та й вони думають що тільки вони вміють у футбол грати. А всякі там Шеріфи, шахтрапи вони одною ногою обіграють. Того року саме через недооцінку і програв Реал два рази. Дуже може бути що історія повториться і цього року.
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+2
-1
Golfik25 (Киев)
18.10.2021 в 10:49
Влажные фантазии
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0
-1
Comment06 (Украина)
18.10.2021 в 10:21
Миша! Что ты куришь?!
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+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.10.2021 в 10:04
Удачи!
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+2
0
avatar
2.dc (Николаев)
18.10.2021 в 09:25
) … Михайло прям спикером на портале становится, вся инфа от Шахты не иначе, как от него. Зря он стратегию на Реал "на общак" выложил, но делать нечего, "слово не воробей …")))
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+1
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
18.10.2021 в 10:35
Воробья то за что? Толковый форвард был)
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
18.10.2021 в 09:20
Меньше бы балаболили!
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+4
0
avatar
2.dc (Николаев)
18.10.2021 в 09:28
)) … это у нас в крови. Мы, пока словами да лозунгами дело не запостим, с места не сдвинемся)
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
18.10.2021 в 09:19
У Шерифа є Вернидуб , а у вас нема
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+2
-1
avatar
zloyded (Киев)
18.10.2021 в 09:09
Ну є клоуни у цирку але щоб у футбольному клубі...
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+3
-3
Hanter44 (Baburka)
18.10.2021 в 09:22
Та й Злидні не скрізь зустрічаються
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+2
-2


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