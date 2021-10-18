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Мудрик: Рассчитываем взять шесть очков в матчах с Реалом
Хавбек "горняков" считает, что смогут дать бой испанскому гранду
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
- "Шахтер" набрал 1 очко после 2 туров ЛЧ – случайность или закономерность?
– Закономерность. Наверное, в том плане, что "Шериф" заслужил забить нам эти голы. Они доказали и в матче с "Реалом", что это не случайность, подтвердили. Считаю, мы – очень сильна команда, которая может поменять эту закономерность. И после 3-4 туров уже закономерность станет другой.
- Команда для себя поняла, что случилось в Молдове?
– Таким командам нельзя много шансов давать. Потому что у них в основном, когда есть шансы – они ими воспользуются. С этими командами нужно сразу разбираться, сразу браться за дело и не давать малейшего шанса. И тогда их можно обыгрывать, причем уверенно. Тогда, думаю, все могло получиться.
- Впереди два матча с "Реалом". Если объективно, сколько очков рассчитываете набрать в этих матчах?
– 6 очков. "Шериф" может, почему мы не можем? – сказал Мудрик.
Напомним, первая игра "Шахтера" с "Реалом" состоится завтра, 19 октября. Матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.
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