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Леоненко: У Динамо больше шансов взять очки с Барсой, чем у Шахтера с Реалом
Украинские клубы сыграют с испанскими грандами
Фото: Footballua.tv
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матчей украинских команд против "Реала" и "Барселоны".
"Если "Динамо" пропускает, то в чемпионате это проходит. С "Барселоной" в еврокубках не пройдет. Об этом нужно думать игрокам и тренерам.
У "Динамо" больше шансов взять очки с "Барсой", чем у "Шахтера" с "Реалом", - сказал Леоненко.
Напомним, "горняки" примут мадридцев 19 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Матч начнется в 22:00. Киевляне отправятся в Испанию, где 20 октября им предстоит сыграть с "Барселоной". Начало - в 19:45.
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