Леоненко: У Динамо больше шансов взять очки с Барсой, чем у Шахтера с Реалом

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матчей украинских команд против "Реала" и "Барселоны".

"Если "Динамо" пропускает, то в чемпионате это проходит. С "Барселоной" в еврокубках не пройдет. Об этом нужно думать игрокам и тренерам.

У "Динамо" больше шансов взять очки с "Барсой", чем у "Шахтера" с "Реалом", - сказал Леоненко.