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Леоненко: У Динамо больше шансов взять очки с Барсой, чем у Шахтера с Реалом

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Украинские клубы сыграют с испанскими грандами

Леоненко: У Динамо больше шансов взять очки с Барсой, чем у Шахтера с Реалом

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матчей украинских команд против "Реала" и "Барселоны".

"Если "Динамо" пропускает, то в чемпионате это проходит. С "Барселоной" в еврокубках не пройдет. Об этом нужно думать игрокам и тренерам.

У "Динамо" больше шансов взять очки с "Барсой", чем у "Шахтера" с "Реалом", - сказал Леоненко.

Напомним, "горняки" примут мадридцев 19 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Матч начнется в 22:00. Киевляне отправятся в Испанию, где 20 октября им предстоит сыграть с "Барселоной". Начало - в 19:45.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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royalstas (Вінниця)
18.10.2021 в 16:57
Та ні навпаки.
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MaximSK (Киев)
18.10.2021 в 16:03
Это не факт, Барса выиграла у Валенсии 3-1 дома, пришла в себя после серий неудач и еще игра на Ноу-камп.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.10.2021 в 15:44
Барса в панике
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