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Хацкевич: На сегодняшний день Динамо ни в чем не уступает Барселоне
Но нужен человек, который будет ставить точку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер "
"Вы, журналисты, смотрите на принцип xG и еще что-то. Мы же смотрим на футбол немного по-другому. Вчера на "Камп Ноу" был счет 0:1 – понятно, что он отрицательный. Но по ходу игры было видно, что на сегодняшний день "Динамо" ни в чем не уступает "Барселоне".
Киевской команде лишь нужен человек, который будет ставить точку", - сказал Хацкевич.
Напомним, что "Динамо" занимает четвертое место в группе Е, набрав одно очко после трех туров.
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