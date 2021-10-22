Хацкевич: На сегодняшний день Динамо ни в чем не уступает Барселоне

Экс-тренер " Динамо " Александр Хацкевич поделился мнением о поединке киевлян Луческу с "Барселоной" в Лиге чемпионов (0:1).

"Вы, журналисты, смотрите на принцип xG и еще что-то. Мы же смотрим на футбол немного по-другому. Вчера на "Камп Ноу" был счет 0:1 – понятно, что он отрицательный. Но по ходу игры было видно, что на сегодняшний день "Динамо" ни в чем не уступает "Барселоне".

Киевской команде лишь нужен человек, который будет ставить точку", - сказал Хацкевич.