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Хацкевич: На сегодняшний день Динамо ни в чем не уступает Барселоне

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Но нужен человек, который будет ставить точку

Хацкевич: На сегодняшний день Динамо ни в чем не уступает Барселоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением о поединке киевлян Луческу с "Барселоной" в Лиге чемпионов (0:1).

"Вы, журналисты, смотрите на принцип xG и еще что-то. Мы же смотрим на футбол немного по-другому. Вчера на "Камп Ноу" был счет 0:1 – понятно, что он отрицательный. Но по ходу игры было видно, что на сегодняшний день "Динамо" ни в чем не уступает "Барселоне".

Киевской команде лишь нужен человек, который будет ставить точку", - сказал Хацкевич.

Напомним, что "Динамо" занимает четвертое место в группе Е, набрав одно очко после трех туров.

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В статье: Александр Хацкевич Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.10.2021 в 01:02
хацык, славь дупамо - мож, срукис поведётся на твои схемы!
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0
0
Vetgame
22.10.2021 в 00:57
Динамо за первый тайм два раза центр поля перешло, а во втором Барса просто булки расслабила
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0
-1
Cerega15 (Kherson)
22.10.2021 в 00:52
Все таки не зря он Динамо больше не тренирует.
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.10.2021 в 00:51
дбл, блд?)))
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0
-1
kravaserega (Kyiv)
22.10.2021 в 00:36
Походу мы разные матчи смотрели... У Барсы впереди матч с Реалом, поэтому они катали в свое удовольствие, не напрягаясь, а вот Динамо даже при всем своем желании абсолютно ничего не смогло сделать за 90 минут
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.10.2021 в 00:55
тренировали полено гармаша на стандарты
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0
-1


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