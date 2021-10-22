Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леоненко: Надо позвонить Кендзере. Он знает, где и какое снотворное покупать
Эксперт высказался о матче Лиги чемпионов
Фото: ФК Динамо Киев
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевской команды от "Барселоны" (0:1) в матче третьего тура Лиги чемпионов.
"Ноль моментов - это, если честно, страшно. Я бы не стал тут гонять Супрягу. Не понятно, почему Луческу его ставит, если кричит на него. Думаю, что поставил его в надежде, что может убежать. Второй вариант - железный. Если случайно забьет или убежит, то сразу состоится продажа. У меня претензий к нему нет.
Тер Штеген мог выйти в атаке. Работы не было. Кстати, надо звякнуть Кендзере. Он знает, где и какое покупать снотворное. Альба много передач сделал на его фланге, плюс Депай повозил.
Самое главное - надо объяснить Шакире, откуда у ее мужа столько синяков. Он все удары на себя принимал. Все прочитал, все удары принял на себя. Тер Штеген должен был сказать спасибо", — подытожил Леоненко.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Украина приближается к России, а Шотландия обходит ее. Первые баллы от третьей силы
- ЦСКА София – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги конференций
- Будет глум. Норвежский Буде Глимт уничтожил Рому Жозе Моуринью 6:1
- Шахтер – Реал 0:5. Видео голов и обзор матча
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО