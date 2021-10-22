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Леоненко: Надо позвонить Кендзере. Он знает, где и какое снотворное покупать

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эксперт высказался о матче Лиги чемпионов

Леоненко: Надо позвонить Кендзере. Он знает, где и какое снотворное покупать

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевской команды от "Барселоны" (0:1) в матче третьего тура Лиги чемпионов.

"Ноль моментов - это, если честно, страшно. Я бы не стал тут гонять Супрягу. Не понятно, почему Луческу его ставит, если кричит на него. Думаю, что поставил его в надежде, что может убежать. Второй вариант - железный. Если случайно забьет или убежит, то сразу состоится продажа. У меня претензий к нему нет.

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Тер Штеген мог выйти в атаке. Работы не было. Кстати, надо звякнуть Кендзере. Он знает, где и какое покупать снотворное. Альба много передач сделал на его фланге, плюс Депай повозил.

Самое главное - надо объяснить Шакире, откуда у ее мужа столько синяков. Он все удары на себя принимал. Все прочитал, все удары принял на себя. Тер Штеген должен был сказать спасибо", — подытожил Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Барселона Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.10.2021 в 11:06
Все правильно!
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0
0
Golfik25 (Киев)
22.10.2021 в 09:46
леоненко перешёл с алкашки на снотворное?
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armik (Киев)
22.10.2021 в 09:40
Леоненко все доступно пояснил, должно быть понятно даже самым отмороженным дебилам с никами типо динама-гроза борщаговки.
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-1


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