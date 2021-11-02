Ковалец: В игре с Барселоной хочется увидеть смелое Динамо

Экс-полузащитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча киевлян против "Барселоны" в 4-м групповом этапе Лиги чемпионов. Игра состоится уже сегодня, 2 ноября и начнется в 22:00.

- Это опять тот поединок, когда можно проверить как свои личные силы, так и уровень всего отечественного футбола на фоне одной из лучших команд Европы, даже несмотря на то, что "Барселона" находится, не побоюсь этого слова, в кризисе.

- Для "Динамо" предстоящий поединок – это последний шанс зацепиться за весеннюю часть еврокубков?

- Думаю, что да. Шанс есть, ведь смена тренера всегда дает команде какой-то импульс, однако каталонцы снова не смогли выиграть в чемпионате, а это говорит о продолжающемся кризисе. Мирча Луческу после выездного матча сказал, что динамовцы боялись соперника. Но что значит боялись? Это не та "Барселона", которую мы привыкли видеть, поэтому хочется увидеть смелое "Динамо".

- По вашему мнению, в последнее время киевляне прибавляют в плане уверенности?

- Может, и есть такое, но в последнем матче с "Мариуполем", как мы видели и слышали, наставник киевлян Мирча Луческу остался крайне недовольным действиями подопечных после перерыва. Так, "Динамо" было сильнее своего оппонента, но класс команды подтверждается тем, что игра доводится до финиша без лишних нервов в плане результата. К тому же, как для "Динамо", было пропущено много мячей. Хотя, с другой стороны, это полезно для анализа перед более ответственной встречей в Лиге чемпионов.

- Какую в идеале вы видите игру "Динамо" в этом противостоянии?

- Умную. "Динамо" должно быть смелое и агрессивное в футбольном плане. Болельщики "бело-синих" этого ждут. Терять нечего. Но в то же время необходимо выдерживать баланс между обороной и атакой. Нужно показать все свое умение. Уверен, что киевлянам это по силам.

- В "Барселоне" много травмированных игроков. Это добавляет шансов украинской команде?

- В некотором роде. Однако на этом не стоит зацикливаться. Нужно уважать соперника, но важнее смотреть на свою игру, как это было в мою бытность футболистом, когда тренером "Динамо" был Валерий Лобановский. Можно проиграть, но не терять своего лица.

- Каталонцы - девятые в чемпионате. Это давит на футболистов?

- Считаю, что на игроков давит сама ситуация в клубе, может, и в самом коллективе не все в порядке. К тому же и болельщики не могут смириться с тем, что их любимцы находятся в середине турнирной таблицы. Вот это как раз самое худшее для команды, когда фаны возмущаются.

Если "бело-синие" сыграют, как я уже сказал, без страха, то выиграют - 2:1. Спортивная агрессия, дерзость, будет вторым счастьем для "Динамо". Вот, например, как Гармаш вышел на поле в выездном матче с "Барселоной", вот так и надо играть. Денис зарубился с Пике, выигрывал у него единоборства, вот так надо и всей команде, не бояться оппонента, тогда соперник нас будет бояться, - подытожил Ковалец.