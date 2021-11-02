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Бущан: Готовимся к Барселоне с мыслями о том, что нужно брать три очка
Голкипер "Динамо" дал комментарий перед матчем в ЛЧ
Фото: ФК Динамо Киев
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан поделился ожиданиями от встречи с "Барселоной" в Лиге чемпионов.
- Против "Мариуполя" мы играли хорошо, у нас была куча моментов и в Кубке, и в чемпионате. Если бы мы реализовали эти моменты, не было бы никаких разговоров. А так - получилась нервозная концовка в обоих матчах.
- Многие говорят, что "Барселона" самая слабая за последние 10 лет…
- Наверное, если так посмотреть, то, скорее всего, да. Но "Барселона" есть "Барселона". Там большое количество молодых и талантливых футболистов, которые хотят доказать, что они достойны представлять цвета "Барселоны".
Но сегодня их прессуют и пресса, и болельщики. Мы готовимся к матчу с мыслями о том, что играем дома и нам нужно брать три очка.
- Кто из игроков "Динамо" может дорасти до уровня той же "Барселоны"?
- У нас тоже много талантливых ребят. Думаю, пару человек может вырасти до уровня суперпрофессионалов.
- Кого бы первого продал?
- (смеется) Я не на том месте, чтобы кого-то продавать, - сказал Бущан в интервью Sportarena TV.
Напомним, поединок "Динамо" - "Барселона" состоится сегодня, 2 ноября и начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию этого матча.
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