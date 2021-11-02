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Бущан: Готовимся к Барселоне с мыслями о том, что нужно брать три очка

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Голкипер "Динамо" дал комментарий перед матчем в ЛЧ

Бущан: Готовимся к Барселоне с мыслями о том, что нужно брать три очка

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан поделился ожиданиями от встречи с "Барселоной" в Лиге чемпионов.

- Против "Мариуполя" мы играли хорошо, у нас была куча моментов и в Кубке, и в чемпионате. Если бы мы реализовали эти моменты, не было бы никаких разговоров. А так - получилась нервозная концовка в обоих матчах.

- Многие говорят, что "Барселона" самая слабая за последние 10 лет…

- Наверное, если так посмотреть, то, скорее всего, да. Но "Барселона" есть "Барселона". Там большое количество молодых и талантливых футболистов, которые хотят доказать, что они достойны представлять цвета "Барселоны".

Но сегодня их прессуют и пресса, и болельщики. Мы готовимся к матчу с мыслями о том, что играем дома и нам нужно брать три очка.

- Кто из игроков "Динамо" может дорасти до уровня той же "Барселоны"?

- У нас тоже много талантливых ребят. Думаю, пару человек может вырасти до уровня суперпрофессионалов.

- Кого бы первого продал?

- (смеется) Я не на том месте, чтобы кого-то продавать, - сказал Бущан в интервью Sportarena TV.

Напомним, поединок "Динамо" - "Барселона" состоится сегодня, 2 ноября и начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию этого матча.

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В статье: Георгий Бущан Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
SportArena

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
02.11.2021 в 13:33
"Мы готовимся к матчу с мыслями о том, что мы играем дома и нам нужно брать за... ведь мы Динамо, мы клуб с большими нетрадиционными традициями."
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