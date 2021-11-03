Ансу Фати – о победе в Киеве: Теперь судьба Барселоны вновь в наших руках

Атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Ансу Фати, автор единственного гола в матче Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (1:0), поделился своими впечатлениями от поединка. Цитирует Ансу пресс-служба УЕФА.

"Это важнейшая победа, мы очень ей рады. Нам пришлось бороться за этот успех, но теперь наша судьба снова в наших руках. Впереди "Бенфика". Затем – "Бавария". Мы выложимся на 100% в этих двух матчах. Понимали, что это жизненно важная неделя для нас. В плане физики я еще не готов полностью, но от матча к матчу я прибавляю".