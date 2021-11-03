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Ансу Фати – о победе в Киеве: Теперь судьба Барселоны вновь в наших руках
"Динамо" вновь уступило каталонцам
Атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Ансу Фати, автор единственного гола в матче Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (1:0), поделился своими впечатлениями от поединка. Цитирует Ансу пресс-служба УЕФА.
"Это важнейшая победа, мы очень ей рады. Нам пришлось бороться за этот успех, но теперь наша судьба снова в наших руках. Впереди "Бенфика". Затем – "Бавария". Мы выложимся на 100% в этих двух матчах. Понимали, что это жизненно важная неделя для нас. В плане физики я еще не готов полностью, но от матча к матчу я прибавляю".
"Барселона" набрала 6 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице группы Е. Киевское "Динамо" (1) — на 4-й позиции. "Бавария" (12) – лидер квартета, "Бенфика" (4) – на третьей строчке.
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