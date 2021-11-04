Динамо и Шахтер в ЛЧ: тонуть в негативе, чтобы лишь иногда цепляться за позитив? Аудиомнение #122

Обсуждаем поединки между "Динамо" и "Барселоной", "Шахтером" и "Реалом". Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

Высказываем диаметрально разные мнения по поводу выступления киевского "Динамо", отмечаем грубость в исполнении игроков "Барселоны". Любуемся Бускетсом, Шапаренко, Мудриком и Аланом Патриком, выясняем, в чем в целом причина наших неудач на европейской арене. Не ругаем Трубина, опять не понимаем Де Дзерби – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:48 – "Динамо" – "Барселона" (0:1);

12:44 – "Реал" – "Шахтер" (2:1);

27:01 – Не попадайте в офсайд!