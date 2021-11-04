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Динамо и Шахтер в ЛЧ: тонуть в негативе, чтобы лишь иногда цепляться за позитив? Аудиомнение #122

Лига Чемпионов
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О наших грандах в главном клубном европейском турнире

Динамо и Шахтер в ЛЧ: тонуть в негативе, чтобы лишь иногда цепляться за позитив? Аудиомнение #122

Фото: 1) ФК Шахтар; 2) Александр Приходько

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединки между "Динамо" и "Барселоной", "Шахтером" и "Реалом". Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Высказываем диаметрально разные мнения по поводу выступления киевского "Динамо", отмечаем грубость в исполнении игроков "Барселоны". Любуемся Бускетсом, Шапаренко, Мудриком и Аланом Патриком, выясняем, в чем в целом причина наших неудач на европейской арене. Не ругаем Трубина, опять не понимаем Де Дзерби – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:48 – "Динамо" – "Барселона" (0:1);

12:44 – "Реал" – "Шахтер" (2:1);

27:01 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Мирча Луческу Алан Патрик Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Николай Шапаренко Роберто Де Дзерби Марлон Михаил Мудрик Подкаст Аудиомнение Анатолий Трубин Подкасты UA-Футбол
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