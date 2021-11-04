Владимир Пятенко: Мудрик хорошо играет на атаку, но есть недостаток при действиях в обороне

Бывший защитник донецкого "Шахтера" и "Металлурга", а ныне специалист тренерского цеха Владимир Пятенко прокомментировал игру "горняков" против мадридского "Реала". Команда Де Дзерби уступила со счетом 1:2.

- Если сравнивать игру "Шахтера" против Мадрида в Киеве, то, получается, увидели две разные команды?

- Однозначно. Играя дома "Шахтеру" не хватило ширины атаки, быстрого перехода из обороны, быстрого перемещения мяча. Особенно в первой игре мяч подолгу "стоял", а отсюда тормозились наступательные действия, хотя иногда и в Мадриде мы такое наблюдали, Марлон наступает на мяч, долго всматриваясь вдаль. "Реал" сыграл точно в такую же игру, как и в Киеве: пытался встречать в средней зоне и на своей половине поля, переходя на быстрые контратаки.

"Шахтер" после первой игры сделал выводы, и смотрелось намного лучше. Появилась агрессия, быстрее перемещался мяч, и появилась ширина в атаке. Когда у "Шахтера" медленно двигался мяч, то испанцам не составляло труда просто стоять в зонах и подстраховывать друг друга. А когда "горняки" создавали ширину, растягивая линии соперника, то сразу появлялись моменты за счет длинных и проникающих передач вперед. Так и вырос гол с такого момента: Матвиенко забросил мяч между двумя защитниками на Патрика, который сбросил, Фернадно ворвался в штрафную и забил.

В целом, несмотря на поражение, "Шахтер" сыграл намного лучше, чем в первом матче. Главное - было хорошее качество игры, проявили характер. Даже в обороне сыграли намного грамотнее. По сравнению с прошлым матчем встречали чуть ниже средней линии, действовали компактнее, понимая, что "Реал" хорошо выходит из-под прессинга, поэтому не дали сопернику разбежаться. И в этом немалая заслуга Степаненко, он цементировал центральную зону, и когда нужно было, играл пятого защитника, а при необходимости хорошо связывал атаку. Он знаковая фигура и с ним играется надежнее. Дело тренера кого ставить, но его отсутствие всегда негативно сказывается на всей игре "Шахтера".

- Неожиданным было решение от Де Дзерби доверить место в основном составе Мудрику. Как оцените его игру?

- Думаю, наставник угадал с таким решением, и это порадовало. Никто не ожидал, а он появился и ничего не испортил. Креативный, быстрый и техничный, хорошо играет на атаку, но есть недостаток при действиях в обороне. Он еще молод. Во втором голе пассивно вступил в борьбу против Винисиуса перед штрафной площадкой, ну а дальше проникновение, классный розыгрыш и мяч в сетке. Если эффективнее научится играть в защите, то вырастит в хорошего футболиста. Самое приятное - он воспитанник клуба, ну а доверие тренера дорогого стоит. Это классно, что в основе появляются наша "шахтеровская" молодежь в таких матчах Лиги чемпионов.

- Что не хватило "Шахтеру", чтобы сыграть хотя бы в ничью?

- Не хватает острого наконечника впереди, такого как Траоре, который может продавить, быть в нужном месте и поставить точку. Можно сказать, не хватило Бензема в лице Траоре.

- Первый пропущенный мяч - это цепь ошибок обороны и особенно вратаря. Зачем Трубин вместо того, чтобы вынести мяч к середине поля, ткнул его Марлону?

- Во втором тайме в таких случаях он уже выбивал мяч длинными передачами. Может изначально было требование от наставника не играть на отбой, а сохранять мяч и выходить из обороны, через пас, отдавая своему защитнику даже в своей штрафной. Но этот эпизод оказался неудачным. Марлон после паса от вратаря не смог остановить мяч, его обокрали и забили. Иногда нужно играть надежнее.

- Теперь задача на завоевания третьего места очень сложная. Нужно обыграть на выезде "Интер" и дома "Шериф". По силам ли такое "Шахтеру"?

- Сделать это будет очень тяжело, и не все от "Шахтера" зависит. Как сыграют другие соперники? Но я бы сказал, что "Шахтер" может из невероятного сотворить удачное. Пока есть надежда, нужно биться до конца.