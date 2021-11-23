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Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки

Лига Чемпионов
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Первый в истории матч между "нерадзурри" и "горняками"

Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки

Программка к матчу Шахтер – Интер (10.08.2005)

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол продолжает рубрику, посвященную выступлениям украинских команд в европейских клубных турнирах. В сезоне-1965/66 киевское "Динамо" сыграло в Кубке обладателей Кубков с ирландским "Колрейном" – тогда начался не только отсчет официальных матчей украинских команд в международных соревнованиях, но и поиск программ, выпущенных к престижным поединкам.

В прошлом футбольные программки являлись неотъемлемым атрибутом болельщика, удобным источником информации, которую необходимо было изучить уважающему себя фанату накануне приема европейских гостей. Сегодня же, в дни доминирования Интернета над бумагой, программки – это и предмет коллекционирования, и важная часть футбольной истории.

Мы презентуем возможность окунуться в #Ретростроки разных лет, прочесть интервью интересных личностей и ожидания от игры в исполнении украинских команд, сравнить их с реальностью, не спеша изучить цифры, поностальгировать за яркими составами любимых клубов, обратить внимание на постеры, рекламу и другие детали конкретной эпохи.

В среду, 24 ноября 2021 года, "Шахтер" встретится с "Интером" в Милане. Подопечным Роберто Де Дзерби в этом матче нужна только победа, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. Накануне 5-го тура группового раунда ЛЧ сезона-2021/22 мы вспомним, как 16 лет назад "горняки" впервые в своей истории готовились сыграть с "нерадзурри" дома в рамках главного клубного европейского турнира.

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Лето 2005-го. "Шахтеру" предстояло сыграть с "Интером" в третьем квалификационном раунде ЛЧ. Первый матч состоялся в Донецке на РСК "Олимпийский" на глазах 25 тысяч болельщиков. Во втором тайме поединка миланцы дожали украинский гранд, отличились Обафеми Мартинс и бразилец Адриано. Состав гостей был очень грозным: Жулио Сезар в воротах, Кордоба, Дзанетти, Станкович, Верон, Камбьяссо, Матерацци! Все эти исполнители оставили яркий след в истории не только итальянского, но и европейского футбола в целом.

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Важно отметить, что сезон 2004/05 и приход Роберто Манчини на тренерский мостик стал для "Интера" отправной точкой в эпохе доминирования на Апеннинах. Перед встречей с "Шахтером" "нерадзурри" провели очень качественную кампанию, выиграв бронзу Серии А, Кубок Италии и дойдя до ¼ финала ЛЧ, где они уступили будущему финалисту "Милану".

Фотогалерея

Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 1Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 2Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 3Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 4Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 5Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 6Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 7Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 8Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 9Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 10Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 11Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 12Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 13Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 14Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 15Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 16Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 17Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 18Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 19Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 20Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 21Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 22Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 23Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 24Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 25Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 26Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 27Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 28Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 29Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 30Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 31Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 32Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - фото 33

В ответном матче в Италии подопечные Манчини и Луческу обменялись голами еще в начале встречи (Рекоба, Элано), единиц на табло "Интеру" хватило, чтобы спокойно пройти в групповой этап. Команда Роберто вылетела в четвертьфинале, пропустив дальше "Вильярреал", а "Шахтер" попал в Кубок УЕФА, где занял второе место в квартете и вышел в 1/16 финала на "Лилль". Французы оказались сильнее дома (3:2), а в Украине коллективы оформили сухой паритет.

Программку также можно изучить / скачать в pdf-формате.

Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 1
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 2
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 3
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 4
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 5
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 6
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 7
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 8
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 9
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 10
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 11
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 12
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 13
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 14
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 15
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 16
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 17
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 18
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 19
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 20
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 21
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 22
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 23
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 24
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 25
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 26
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 27
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 28
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 29
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 30
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 31
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 32
Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки - изображение 33

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Ретростроки Программки
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