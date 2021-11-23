Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки

UA-Футбол продолжает рубрику, посвященную выступлениям украинских команд в европейских клубных турнирах. В сезоне-1965/66 киевское "Динамо" сыграло в Кубке обладателей Кубков с ирландским "Колрейном" – тогда начался не только отсчет официальных матчей украинских команд в международных соревнованиях, но и поиск программ, выпущенных к престижным поединкам.

В прошлом футбольные программки являлись неотъемлемым атрибутом болельщика, удобным источником информации, которую необходимо было изучить уважающему себя фанату накануне приема европейских гостей. Сегодня же, в дни доминирования Интернета над бумагой, программки – это и предмет коллекционирования, и важная часть футбольной истории.

Мы презентуем возможность окунуться в #Ретростроки разных лет, прочесть интервью интересных личностей и ожидания от игры в исполнении украинских команд, сравнить их с реальностью, не спеша изучить цифры, поностальгировать за яркими составами любимых клубов, обратить внимание на постеры, рекламу и другие детали конкретной эпохи.

В среду, 24 ноября 2021 года, "Шахтер" встретится с "Интером" в Милане. Подопечным Роберто Де Дзерби в этом матче нужна только победа, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. Накануне 5-го тура группового раунда ЛЧ сезона-2021/22 мы вспомним, как 16 лет назад "горняки" впервые в своей истории готовились сыграть с "нерадзурри" дома в рамках главного клубного европейского турнира.

Лето 2005-го. "Шахтеру" предстояло сыграть с "Интером" в третьем квалификационном раунде ЛЧ. Первый матч состоялся в Донецке на РСК "Олимпийский" на глазах 25 тысяч болельщиков. Во втором тайме поединка миланцы дожали украинский гранд, отличились Обафеми Мартинс и бразилец Адриано. Состав гостей был очень грозным: Жулио Сезар в воротах, Кордоба, Дзанетти, Станкович, Верон, Камбьяссо, Матерацци! Все эти исполнители оставили яркий след в истории не только итальянского, но и европейского футбола в целом.

Важно отметить, что сезон 2004/05 и приход Роберто Манчини на тренерский мостик стал для "Интера" отправной точкой в эпохе доминирования на Апеннинах. Перед встречей с "Шахтером" "нерадзурри" провели очень качественную кампанию, выиграв бронзу Серии А, Кубок Италии и дойдя до ¼ финала ЛЧ, где они уступили будущему финалисту "Милану".

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В ответном матче в Италии подопечные Манчини и Луческу обменялись голами еще в начале встречи (Рекоба, Элано), единиц на табло "Интеру" хватило, чтобы спокойно пройти в групповой этап. Команда Роберто вылетела в четвертьфинале, пропустив дальше "Вильярреал", а "Шахтер" попал в Кубок УЕФА, где занял второе место в квартете и вышел в 1/16 финала на "Лилль". Французы оказались сильнее дома (3:2), а в Украине коллективы оформили сухой паритет.

Программку также можно изучить / скачать в pdf-формате.