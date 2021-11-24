"Сыграли не наилучшим образом". Нойер оценил победу Баварии над Динамо

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал результат встречи с киевским "Динамо" (2:1) в Лиге чемпионов.

"Вероятно, в Киеве мы выступили не наилучшим образом.

Но, в конечном итоге мы можем сказать, что очень довольны нашими выступлениями в Лиге чемпионов", – сказал Нойер в эфире DAZN.