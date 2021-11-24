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"Сыграли не наилучшим образом". Нойер оценил победу Баварии над Динамо

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Голкипер мюнхенцев - о победе над киевлянами

"Сыграли не наилучшим образом". Нойер оценил победу Баварии над Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько

Новина українською

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал результат встречи с киевским "Динамо" (2:1) в Лиге чемпионов.

"Вероятно, в Киеве мы выступили не наилучшим образом.

Но, в конечном итоге мы можем сказать, что очень довольны нашими выступлениями в Лиге чемпионов", – сказал Нойер в эфире DAZN.

"Бавария" досрочно заняла первое место в группе Е, победив во всех 5 матчах. В последнем туре мюнхенцы сыграют с "Барселоной".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Динамо (Киев)
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Источник:
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