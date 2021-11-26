Защитник Динамо вошел в топ-3 ЛЧ по возрастному показателю

Защитник "Динамо" Илья Забарный – один из трех футболистов до 21 года, сыгравших полностью все матчи текущей Лиги чемпионов.

Помимо украинца, в список вошли 19-летний хавбек "Аякса" Райан Гравенберх и 21-летний защитник Максанс Лакруа из "Вольфсбурга".

Кроме Лиги чемпионов, 19-летний Забарный сыграл в 12 матчах УПЛ и по 1 – в Кубке и Суперкубке Украины.