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Защитник Динамо вошел в топ-3 ЛЧ по возрастному показателю

Лига Чемпионов
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Украинец сыграл полностью все матчи в текущей кампании турнира

Защитник Динамо вошел в топ-3 ЛЧ по возрастному показателю

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Илья Забарный – один из трех футболистов до 21 года, сыгравших полностью все матчи текущей Лиги чемпионов.

Помимо украинца, в список вошли 19-летний хавбек "Аякса" Райан Гравенберх и 21-летний защитник Максанс Лакруа из "Вольфсбурга".

Кроме Лиги чемпионов, 19-летний Забарный сыграл в 12 матчах УПЛ и по 1 – в Кубке и Суперкубке Украины.

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В статье: Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
FTalentScout

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