Лига Чемпионов
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Защитник Динамо вошел в топ-3 ЛЧ по возрастному показателю
Украинец сыграл полностью все матчи в текущей кампании турнира
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" Илья Забарный – один из трех футболистов до 21 года, сыгравших полностью все матчи текущей Лиги чемпионов.
Помимо украинца, в список вошли 19-летний хавбек "Аякса" Райан Гравенберх и 21-летний защитник Максанс Лакруа из "Вольфсбурга".
Кроме Лиги чемпионов, 19-летний Забарный сыграл в 12 матчах УПЛ и по 1 – в Кубке и Суперкубке Украины.
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Источник:FTalentScout
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