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Гармаш: Было достаточно много позитива в этой Лиге чемпионов, чем в прошлой

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Капитан Динамо - о нынешней еврокубковой кампании киевлян

Гармаш: Было достаточно много позитива в этой Лиге чемпионов, чем в прошлой

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мнением о нынешней еврокубковой кампании киевлян, а также ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики".

– Команда ближе к Лиге чемпионов или Лиги Европы? Где хочется играть?

– Хочется играть в Лиге чемпионов и тут прогрессировать. Если вынести за скобки результат, мне кажется, было достаточно много позитива в этой Лиге чемпионов, чем в прошлой. С точки зрения результата, да, он, возможно, негативный, но по игре, думаю, мы сделали определенный шаг.

Все знают, что в Лиге чемпионов достаточно большие премиальные для команд. Мы - не исключение. Хочется соблюдать нормы fair play, не хочется, чтобы это была какая-то экскурсия. В Лиге чемпионов ты играешь даже не каждый год.

Не хватает где-то целостности проводить два качественных тайма, но в плане контроля мяча есть позитив.

– Что говорит вам Мирча Луческу? Какая мотивация?

– Мотивация провести матч, чтобы не было стыдно, чтобы мы получали удовольствие от игры. Например, это было во втором тайме с "Баварией". Плюс бонусы.

Напомним, что поединок "Бенфика" — "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 20:09
Указывайте точного автора этой статьи, чтобы знать какой долбодятел это нафантазировал.
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Просто Квашин (Харьков)
08.12.2021 в 20:01
Кто капитан, кто Гармаш ???? Нужно автору завязывать с алкоголем... Или с сайтом...
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