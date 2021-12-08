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Гармаш: Было достаточно много позитива в этой Лиге чемпионов, чем в прошлой
Капитан Динамо - о нынешней еврокубковой кампании киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
Капитан "
– Команда ближе к Лиге чемпионов или Лиги Европы? Где хочется играть?
– Хочется играть в Лиге чемпионов и тут прогрессировать. Если вынести за скобки результат, мне кажется, было достаточно много позитива в этой Лиге чемпионов, чем в прошлой. С точки зрения результата, да, он, возможно, негативный, но по игре, думаю, мы сделали определенный шаг.
Все знают, что в Лиге чемпионов достаточно большие премиальные для команд. Мы - не исключение. Хочется соблюдать нормы fair play, не хочется, чтобы это была какая-то экскурсия. В Лиге чемпионов ты играешь даже не каждый год.
Не хватает где-то целостности проводить два качественных тайма, но в плане контроля мяча есть позитив.
– Что говорит вам Мирча Луческу? Какая мотивация?
– Мотивация провести матч, чтобы не было стыдно, чтобы мы получали удовольствие от игры. Например, это было во втором тайме с "Баварией". Плюс бонусы.
Напомним, что поединок "Бенфика" — "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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