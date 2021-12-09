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Определился лучший игрок матча Бенфика - Динамо

Лига Чемпионов
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Им стал украинский футболист

Определился лучший игрок матча Бенфика - Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

8 декабря в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" встречалось с "Бенфикой". Поединок прошел в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш" и завершился поражением для киевской команды 0:2.

Авторитетный портал WhoScored выставил оценки участникам матча.

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Лучшим игроком поединка стал нападающий "Бенфики" Роман Яремчук. Украинец вышел в стартовом составе команды и отыграл 82 минуты, после чего его заменил Дарвин Нуньес.

За время, проведенное на поле, Яремчук забил гол, нанес 2 удара по воротам (1 мимо), провел 3 удачные обводки из 4, 28 раз коснулся мяча, отдал 10 точных передач из 14 (71%), выиграл 2 верховые дуэли из 5 и заработал 2 фола. Портал WhoScored оценил игру Романа в 8.1 балла.

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Наивысшую оценку в составе киевского "Динамо" получил полузащитник Николай Шапаренко - 6.9 балла.

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Скриншот: WhoScored
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
WhoScored

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