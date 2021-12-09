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Караваев провел сотый матч в составе киевского Динамо
Юбилей припал на поединок 6-го тура ЛЧ против "Бенфики"
Фото: ФК Динамо Киев
Выездной поединок против "Бенфики" (0:2) стал для защитника Александра Караваева юбилейным, 100-м, в составе "Динамо".
21 поединок футболист отыграл в еврокубках, 68 – в УПЛ, 8 – в розыгрышах Кубка Украины, еще 3 – в Суперкубке.
Напомним, что Караваев перешел в "Динамо" летом 2019 года из луганской "Зари". Дебютировал защитник в составе "бело-синих" 28 июля 2019-го в Одессе в матче за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера" (2:1).
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Источник:ФК Динамо Киев
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