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Караваев провел сотый матч в составе киевского Динамо

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Юбилей припал на поединок 6-го тура ЛЧ против "Бенфики"

Караваев провел сотый матч в составе киевского Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Выездной поединок против "Бенфики" (0:2) стал для защитника Александра Караваева юбилейным, 100-м, в составе "Динамо".

21 поединок футболист отыграл в еврокубках, 68 – в УПЛ, 8 – в розыгрышах Кубка Украины, еще 3 – в Суперкубке.

Напомним, что Караваев перешел в "Динамо" летом 2019 года из луганской "Зари". Дебютировал защитник в составе "бело-синих" 28 июля 2019-го в Одессе в матче за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера" (2:1).

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В статье: Александр Караваев Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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