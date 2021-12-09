Караваев провел сотый матч в составе киевского Динамо

Выездной поединок против "Бенфики" (0:2) стал для защитника Александра Караваева юбилейным, 100-м, в составе "Динамо".

21 поединок футболист отыграл в еврокубках, 68 – в УПЛ, 8 – в розыгрышах Кубка Украины, еще 3 – в Суперкубке.

Напомним, что Караваев перешел в "Динамо" летом 2019 года из луганской "Зари". Дебютировал защитник в составе "бело-синих" 28 июля 2019-го в Одессе в матче за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера" (2:1).