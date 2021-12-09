Леоненко: Промах Цыганкова? Я бы вышел и сказал, что не футболист

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян в матче шестого тура Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:2) .

"Если кто-то думает, что произошла сенсация и "Динамо" случайно заняло последнее место, то нет. Сенсация - это то, что "Барселона", оказывается, узнала, что есть такой турнир как Лига Европы. 20 лет они не знали, что есть такой турнир. Это реально сенсация.

Мне игра "Бенфика" - "Динамо" не понравилась. "Бенфика" - фаворит. Команда забивает два гола и начинает второй тайм играть от обороны. "Бавария", например, бросила играть после 2:0. А тут оборонялись. Так победители не играют. Жезуш - перепуганный тренер.

Я не согласен с Луческу по поводу того, что с сильными командами "Динамо" играло хорошо. Хорошо играли только с "Баварией" второй тайм.

Давайте по игре. На первой минуте могли пропустить. Яремчук пожалел. Но через 16 минут уже не пожалел. У него еще удар не получился, когда он забивал.

Промах Цыганкова? Я бы вышел и сказал, что не футболист. У меня такое впечатление, что он вспомнил, как надо бить пенальти в Луцке.

Могли вести 1:0, но я скажу больше. Если бы забили, то, я думаю, мы бы футбол вообще не увидели. Со стороны "Динамо".

В итоге мы пропустили два гола. Тренер "Бенфики" сразу же показал, что он слабый и трусливый", — подытожил Леоненко.