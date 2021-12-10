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Шацких: Эта ЛЧ для Динамо провальная, но киевляне получили опыт
Динамовцы заняли последнее место в своей группе
Фото: ФК Динамо Киев
Экс-форвард киевского "Динамо" Максим Шацких прокомментировал поражение киевлян в матче с "Бенфикой" (0:2), а также подытожил выступления "бело-синих" в этой Лиге чемпионов.
"Какой позитив "Динамо" может вынести из выступления в этой Лиге чемпионов? Это полученный опыт в матчах самого престижного еврокубка.
Понятно, что такие результаты – это провал. "Динамо" добыло одно очко в шести играх и забило один мяч. Понятно, что соперники нелегкие были у киевлян.
Да, для киевлян это провальная Лига чемпионов, но команда сыграла шесть хороших матчей. Молодежь набирается опыта не за счет матчей чемпионата, а за счет таких игр в Лиге чемпионов. К сожалению, в чемпионате Украины у нас мало таких игр.
Что думаю по голу Романа Яремчука в ворота "Динамо"? Бывают такие матчи, когда, играя против бывшей команды проваливаешься или, наоборот, все получается. В этом поединке Яремчук забил, что и должен делать нападающий.
Будет ли битва в матче между "Динамо" и "Зарей"? Все может быть. Это футбол. "Заря" сыгранная команда. Они много лет играют этим составом. Игроки "Зари" друг друга знают, друг друга понимают", - сказал Шацких.
Напомним, что "Динамо" заняло последнее место в группе Е по итогам 6 матчей. Команда Мирчи Луческу ни разу не победила, 1 раз сыграла вничью и 5 - проиграла.
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