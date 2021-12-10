Шацких: Эта ЛЧ для Динамо провальная, но киевляне получили опыт

Экс-форвард киевского "Динамо" Максим Шацких прокомментировал поражение киевлян в матче с "Бенфикой" (0:2), а также подытожил выступления "бело-синих" в этой Лиге чемпионов.

"Какой позитив "Динамо" может вынести из выступления в этой Лиге чемпионов? Это полученный опыт в матчах самого престижного еврокубка.

Понятно, что такие результаты – это провал. "Динамо" добыло одно очко в шести играх и забило один мяч. Понятно, что соперники нелегкие были у киевлян.

Да, для киевлян это провальная Лига чемпионов, но команда сыграла шесть хороших матчей. Молодежь набирается опыта не за счет матчей чемпионата, а за счет таких игр в Лиге чемпионов. К сожалению, в чемпионате Украины у нас мало таких игр.

Что думаю по голу Романа Яремчука в ворота "Динамо"? Бывают такие матчи, когда, играя против бывшей команды проваливаешься или, наоборот, все получается. В этом поединке Яремчук забил, что и должен делать нападающий.

Будет ли битва в матче между "Динамо" и "Зарей"? Все может быть. Это футбол. "Заря" сыгранная команда. Они много лет играют этим составом. Игроки "Зари" друг друга знают, друг друга понимают", - сказал Шацких.