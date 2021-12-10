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Шацких: Эта ЛЧ для Динамо провальная, но киевляне получили опыт

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Динамовцы заняли последнее место в своей группе

Шацких: Эта ЛЧ для Динамо провальная, но киевляне получили опыт

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Экс-форвард киевского "Динамо" Максим Шацких прокомментировал поражение киевлян в матче с "Бенфикой" (0:2), а также подытожил выступления "бело-синих" в этой Лиге чемпионов.

"Какой позитив "Динамо" может вынести из выступления в этой Лиге чемпионов? Это полученный опыт в матчах самого престижного еврокубка.

Понятно, что такие результаты – это провал. "Динамо" добыло одно очко в шести играх и забило один мяч. Понятно, что соперники нелегкие были у киевлян.

Да, для киевлян это провальная Лига чемпионов, но команда сыграла шесть хороших матчей. Молодежь набирается опыта не за счет матчей чемпионата, а за счет таких игр в Лиге чемпионов. К сожалению, в чемпионате Украины у нас мало таких игр.

Что думаю по голу Романа Яремчука в ворота "Динамо"? Бывают такие матчи, когда, играя против бывшей команды проваливаешься или, наоборот, все получается. В этом поединке Яремчук забил, что и должен делать нападающий.

Будет ли битва в матче между "Динамо" и "Зарей"? Все может быть. Это футбол. "Заря" сыгранная команда. Они много лет играют этим составом. Игроки "Зари" друг друга знают, друг друга понимают", - сказал Шацких.

Напомним, что "Динамо" заняло последнее место в группе Е по итогам 6 матчей. Команда Мирчи Луческу ни разу не победила, 1 раз сыграла вничью и 5 - проиграла.

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В статье: Максим Шацких Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Alle Garage (Харьков)
10.12.2021 в 10:05
Сколько ещё сезонов в еврокубках понадобится динамовской молодежи, что бы получать опыт? Ещё 10? Или ещё 20?
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Болельщик39 (Харьков)
10.12.2021 в 09:47
Интересно, кто ещё не произнёс эту фразу про евросезон "получили опыт"? Ждём остальных экспертов ради любопытства.
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