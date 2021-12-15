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Тренер Депортиво U-19: Мы мало знаем о Динамо, но это очень сильный соперник
Киевляне сыграют с испанцами в Юношеской Лиги УЕФА
Фото: VAVEL
Главный тренер "Депортиво" U-19 Мануэль Пабло прокомментировал результаты жеребьевки стадии плей-офф Юношеской Лиги УЕФА, где его подопечные сыграют против киевского "Динамо" U-19.
"Динамо" уверенно лидировало в группе с "Барселоной" до самого последнего матча, это очень сильный соперник, но посмотрим, какими они будут в феврале. Я не в курсе, будут ли у них в это время какие-то соревнования. Мы вообще мало знаем об украинцах, но в плей-офф слабых команд точно не осталось.
Мы должны использовать фактор своего поля, он дает нам преимущество на эмоциональном уровне. Мы ожидаем такую же отличную атмосферу на игре, как и в двух предыдущих отборочных раундах, и надеемся, что сможем посвятить нашим болельщикам проход в следующий раунд, — сказал наставник.
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