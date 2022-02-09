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Ищенко: В матче с Депортиво игрокам Динамо надо терпеть и выгрызть победу

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Сегодня молодые динамовцы проведут матч в рамках Юношеской лиги УЕФА

Ищенко: В матче с Депортиво игрокам Динамо надо терпеть и выгрызть победу

fcdynamo.com

Новина українською

Директор академии киевского "Динамо" Александр Ищенко прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА киевлян против испанского "Депортиво".

"Видел команду перед отъездом на сбор в Турцию, когда они работали в манеже клубной базы, видел их настрой и серьезную работу. Это вселяет большой оптимизм. Они и сами понимают, какой ответственный матч их ждет, поэтому дополнительной накачки не надо.

Соперник — чемпион Испании, стадия плей-офф. Поэтому самый главный стимул - желание проявить себя и победить. Конечно, будет сложно и трудно. Но надо терпеть и выгрызть победу.

Конечно, тренерский штаб понимает сложность ситуации, потому что по игровым кондициям мы сейчас уступаем испанцам. Также есть кадровые проблемы, потому что выпала центральная ось — Нещерет, Боль, Бражко, Волошин. Безусловно, придется эти проблемы тренерскому штабу решать. Но я надеюсь, что ребята, которые выйдут на поле, проявят характер и сумеют надежно сыграть прежде всего в обороне.

С командами из Испании или Португалии самое главное умение терпеть и ждать свой шанс в атаке. Также ребята должны быть внимательны, чтобы не нарваться на лишние карточки, потому что испанцы играют дома, трибуны будут полные и на рефери будет тоже давление. Уверен, наши ребята это знают и понимают. Мы же желаем им достойно представить Украину и наш клуб на европейской арене", - сказал Ищенко.

Напомним, что поединок состоится сегодня, 9 февраля в городе Ла-Корунья и начнется в 20:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Александр Ищенко Депортиво (Ла-Корунья) Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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stiv10 (Сумы)
09.02.2022 в 19:16
Скиньте ссылку , хотелось посмотреть матч
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Morphyk7 (Черновцы)
09.02.2022 в 18:58
Зачем терпеть? Что это за термин такой футбольный? Типа автобус, а там как попрёт? Нужно просто отдавать все силы и играть в футбол
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dp_dp (Ukraine)
09.02.2022 в 19:03
100%. Такое впечатление что игроков отправили к дантисту зубы без наркоза делать, а не в футбол играть. Вообще, терпеть и бороцца-это анахронизмы старой системы, аля Сабо, Михайличенко, которые не умели готовить футболистов и все что могли предложить из-за скудности квалификации-это бицца-бороцца.
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Artemanat (Кривой Рог)
09.02.2022 в 18:31
Половина состава на ковиде
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