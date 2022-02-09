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Ищенко: В матче с Депортиво игрокам Динамо надо терпеть и выгрызть победу
Сегодня молодые динамовцы проведут матч в рамках Юношеской лиги УЕФА
fcdynamo.com
Директор академии киевского "
"Видел команду перед отъездом на сбор в Турцию, когда они работали в манеже клубной базы, видел их настрой и серьезную работу. Это вселяет большой оптимизм. Они и сами понимают, какой ответственный матч их ждет, поэтому дополнительной накачки не надо.
Соперник — чемпион Испании, стадия плей-офф. Поэтому самый главный стимул - желание проявить себя и победить. Конечно, будет сложно и трудно. Но надо терпеть и выгрызть победу.
Конечно, тренерский штаб понимает сложность ситуации, потому что по игровым кондициям мы сейчас уступаем испанцам. Также есть кадровые проблемы, потому что выпала центральная ось — Нещерет, Боль, Бражко, Волошин. Безусловно, придется эти проблемы тренерскому штабу решать. Но я надеюсь, что ребята, которые выйдут на поле, проявят характер и сумеют надежно сыграть прежде всего в обороне.
С командами из Испании или Португалии самое главное умение терпеть и ждать свой шанс в атаке. Также ребята должны быть внимательны, чтобы не нарваться на лишние карточки, потому что испанцы играют дома, трибуны будут полные и на рефери будет тоже давление. Уверен, наши ребята это знают и понимают. Мы же желаем им достойно представить Украину и наш клуб на европейской арене", - сказал Ищенко.
Напомним, что поединок состоится сегодня, 9 февраля в городе Ла-Корунья и начнется в 20:00, а UA-Футбол проведет
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