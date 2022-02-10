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Кардаш: Игроки Динамо U-19 уверенно пишут историю
Киевляне в непростом матче одолели Депортиво
fcdynamo.com
Экс-игрок "Динамо", тренер молодежной сборной Украины Василий Кардаш поделился своими впечатлениями о
"По ряду причин "Динамо" не имело возможности задействовать целую группу игроков основного состава, среди них и выступающих за молодежную сборную Украины. Конечно, это не могло не сказаться негативно на уровне подготовки украинской команды, однако экзамен на зрелость подопечные Игоря Костюка, на мой взгляд, успешно сдали. Тем более, что играть пришлось в гостях, при большой аудитории болельщиков, которые активно поддерживали своих, неудачно складывающемся ходе поединка, к тому же, это был первый матч в новом году на таком уровне.
Поэтому рад за наших ребят, они молодцы, уверенно пишут историю, поскольку склонить чаши весов в свою пользу в таких условиях многого стоит.
Ради справедливости нужно сказать, что динамовцам подсобило неожиданное удаление игрока "Депортиво", но это уже пусть тренеры испанцев выясняют, почему он действовал так безрассудно. Динамовцы, играя в большинстве, вполне могли, как говорят, закрыть поединок еще в основное время. Однако все хорошо, что хорошо кончается. В серии послематчевых пенальти на высоте оказался вратарь "Динамо" Денис Игнатенко, который реабилитировался за свою ошибку, стоившую пропущенного гола. И все же, это был именно тот случай, когда "Динамо" было сильно командой.
С кем бы мне хотелось, чтобы киевляне сразились в следующем раунде? Это уже не имеет большого значения, поскольку на этом этапе слабых соперников уже нет. Важно, что к этому поединку лидеры динамовцев уже вернутся в строй и поэтому шансы пройти дальше увеличиваются", - сказал Кардаш.
Напомним, что жеребьевка плей-офф Юношеской Лиги УЕФА состоится 14 февраля и определится турнирная сетка от 1/8 финала до решающей стадии.
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