Костюк: Надеюсь, что киевские зрители проявят интерес к матчу против Спортинга и придут на стадион

Старший тренер "Динамо" U19 Игорь Костюк поделился впечатлениями от итогов жеребьевки 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА , определившей в соперники "бело-синих" португальский "Спортинг".

- За жеребьевкой 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА мы следили всей командой в режиме онлайн, ведь у нас была установка на спарринг. Понимали, что сейчас уже не осталось слабых соперников – либо чемпионы стран, либо победители своих групп. Поэтому все команды заслуживают уважения.

– Вы уже играли с "Бенфикой" на групповой стадии, впереди противостояние с другим португальским клубом. Представляете, какая игра ожидает ваших подопечных?

– Вы видите, в этом сезоне мы играли с "Бенфикой", "Барселоной", "Депортиво", сейчас "Спортинг". А команды с Пиренейского полуострова показывают похожий футбол – яркие исполнители, хорошо работающие с мячом, организованные. Сейчас "Спортинг" ведет с "Бенфикой" борьбу за лидерство в чемпионате Португалии, а в группе занял первое место в компании "Аякса", дортмундской "Боруссии" и "Бешикташа". Понятно, что команда заслуживает уважения, сейчас будем анализировать и думать о том, как противодействовать им на поле.

– Учитывая, как "Динамо" выступало в Юношеской Лиге УЕФА в домашних матчах, то, что предстоящий поединок пройдет в Киеве – это плюс для нас?

- Надеюсь, что киевские зрители проявят интерес и придут на стадион. Мы почувствовали, как могут поддерживать свою команду в Ла-Корунье, почувствовали эту атмосферу, и хотелось бы, конечно, увидеть такую ​​же поддержку в Киеве на родном стадионе. В любом случае, это будет дополнительной мотивацией для наших ребят.

- Если вспоминать матч с "Депортиво", который проходил при безумной атмосфере, мысленно не переносились во времена своей игровой карьеры, когда приходилось играть на европейских стадионах?

– Сейчас уже совсем другие эмоции, по-другому воспринимаешь их. Как тренер, ты отвечаешь за результат, управляешь действиями команды. Необычно было – как для футболистов, так и для нас – что нельзя было вносить коррективы по ходу игры, потому что подсказки просто не было слышно. Поговорить можно было либо во время остановки, либо в перерыве. Это стало для нас хорошим опытом, можно сказать, нырнули во взрослый футбол.

– То, что до матча со "Спортингом" будет официальный поединок в чемпионате Украины – это хорошо?

- Конечно, мы сыграем дома, посмотрим на ребят, работавших с первой командой. В любом случае постараемся сыграть оптимальным составом, и это станет генеральной репетицией перед противостоянием в Юношеской Лиге УЕФА.

– В целом, как будет построен заключительный этап подготовки к возобновлению сезона, учитывая, что один официальный поединок вы уже сыграли?

– Вы видели, что подготовку к матчу с "Депортиво" сопровождали определенные трудности – были травмированные, дисквалифицированные. Так что, как говорят, не благодаря, а вопреки мы достигли поставленной цели. До поединка в Ла-Корунье все складывалось против нас, до последнего мы не понимали, какой у нас будет состав из-за коронавируса. Но ребята справились с возложенной на них ответственностью и давлением трибун, и это не может не радовать.

Теперь в подготовке нам проще. Мы проделали такой путь, прошли предыдущую стадию, поэтому футболисты выполняют наши требования, понимая, к каким результатам они приводят. Сегодня мы сыграли с румынской "Решицей", впереди еще два контрольных матча, в которых мы предварительно распланируем, как будем играть против них. Так что постараемся подойти к официальным матчам в чемпионате Украины и Юношеской Лиге УЕФА во всеоружии, учитывая ситуацию с коронавирусом и ситуацию в стране.