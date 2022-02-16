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Мастер своего дела. Лунин эффектно отбил мощные выстрелы хавбека Реала на предматчевой тренировке
Если бы только Куртуа не был №1 в мире…
Getty Images / Global Images Ukraine
На разминке перед первым поединком 1/8 финала Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и мадридским "Реалом" второй голкипер "сливочных" Андрей Лунин эффектно отбил два удара своего одноклубника.
Пресс-служба УЕФА поделилась видео с парированными выстрелами у себя в Твиттере. Украинский голкипер дважды подряд справился с залпами Марко Асенсио. Сначала испанец пробивал после наката от ассистента с линии штрафной площадки, а затем пытался добить мяч в ворота, однако Лунин успел сложиться.
What's 'GOLAZO!' for goalkeepers? ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2022
Andriy Lunin with a ???? double-save from Asensio in @realmadrid training! ????#UCL pic.twitter.com/wpTvnEtmqe
Напомним, Андрей – обладатель Суперкубка Испании-2021/22. В текущем сезоне сыграл 2 матча в Кубке Испании.
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