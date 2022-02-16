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Мастер своего дела. Лунин эффектно отбил мощные выстрелы хавбека Реала на предматчевой тренировке

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Если бы только Куртуа не был №1 в мире…

Мастер своего дела. Лунин эффектно отбил мощные выстрелы хавбека Реала на предматчевой тренировке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На разминке перед первым поединком 1/8 финала Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и мадридским "Реалом" второй голкипер "сливочных" Андрей Лунин эффектно отбил два удара своего одноклубника.

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Пресс-служба УЕФА поделилась видео с парированными выстрелами у себя в Твиттере. Украинский голкипер дважды подряд справился с залпами Марко Асенсио. Сначала испанец пробивал после наката от ассистента с линии штрафной площадки, а затем пытался добить мяч в ворота, однако Лунин успел сложиться.

Напомним, Андрей – обладатель Суперкубка Испании-2021/22. В текущем сезоне сыграл 2 матча в Кубке Испании.

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В статье: Реал (Мадрид) Марко Асенсио Андрей Лунин
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ganopd
16.02.2022 в 11:17
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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