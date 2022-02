Мастер своего дела. Лунин эффектно отбил мощные выстрелы хавбека Реала на предматчевой тренировке

На разминке перед первым поединком 1/8 финала Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и мадридским "Реалом" второй голкипер "сливочных" Андрей Лунин эффектно отбил два удара своего одноклубника.

Пресс-служба УЕФА поделилась видео с парированными выстрелами у себя в Твиттере. Украинский голкипер дважды подряд справился с залпами Марко Асенсио. Сначала испанец пробивал после наката от ассистента с линии штрафной площадки, а затем пытался добить мяч в ворота, однако Лунин успел сложиться.

What's 'GOLAZO!' for goalkeepers? ????



Andriy Lunin with a ???? double-save from Asensio in @realmadrid training! ????#UCL pic.twitter.com/wpTvnEtmqe