Яремчук оценил шансы Бенфики в матче Лиге чемпионов против Аякса

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Аякса" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я считаю, что это очень сильная команда с большим атакующим потенциалом. У них прекрасные футболисты в линии атаки, и нам будет не менее сложно, чем это было против "Баварии" или "Барселоны". Думаю, нас ждут два очень тяжелых матча, к которым нужно тщательно подготовиться.

"Аякс" дважды победил "Спортинг" в группе, а по своему опыту я уже знаю, что "Спортинг" является очень сильной командой. Так что теперь у нас будет больше возможностей для более детального анализа игрового стиля "Аякса". Его победы над "Спортингом" дают нам больше информации и только подтверждают то, что я уже сказал: у "Аякса" очень большой атакующий потенциал.