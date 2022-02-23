  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Яремчук оценил шансы Бенфики в матче Лиге чемпионов против Аякса
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яремчук оценил шансы Бенфики в матче Лиге чемпионов против Аякса

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Первая игра состоится уже сегодня, 23 февраля в 22:00

Яремчук оценил шансы Бенфики в матче Лиге чемпионов против Аякса

Фото: Benfica SL

Новина українською

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Аякса" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я считаю, что это очень сильная команда с большим атакующим потенциалом. У них прекрасные футболисты в линии атаки, и нам будет не менее сложно, чем это было против "Баварии" или "Барселоны". Думаю, нас ждут два очень тяжелых матча, к которым нужно тщательно подготовиться.

"Аякс" дважды победил "Спортинг" в группе, а по своему опыту я уже знаю, что "Спортинг" является очень сильной командой. Так что теперь у нас будет больше возможностей для более детального анализа игрового стиля "Аякса". Его победы над "Спортингом" дают нам больше информации и только подтверждают то, что я уже сказал: у "Аякса" очень большой атакующий потенциал.

Читайте такжеБенфика - Аякс. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 23.02.2022

Шансы? Думаю, 50 на 50. Я не могу сказать, что "Аякс" намного сильнее "Бенфики". Считаю, что в данный момент наши шансы равны. Главное для нас быть едиными. На таком этапе Лиги чемпионов очень важно, чтобы команда была сплоченной, и тогда результат обязательно придет. Я уверен, что у нашей команды есть все качества, чтобы выйти в следующий этап", - цитирует Яремчука пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч "Бенфика" - "Аякс" пройдет сегодня, 23 февраля и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UEFA

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...