Оба остались довольны? Эмери и Аллегри – о ничье в первом поединке 1/8 ЛЧ между Юве и Вильярреалом

Унаи Эмери высказался по поводу паритета в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Вильярреалом" и "Ювентусом" (1:1). Также прокомментировал результат Массимилиано Аллегри.

"Мы не испугались, показали себя зрелой командой. Мы могли сравнять счет еще в первом тайме, но заслуженно сделали это во втором. "Вильярреал" пропустил, но вернулся в игру и хотел победить. Надо ехать в Турин и побеждать. Влахович? Душан делает разницу на поле. Он забил на первой же минуте и мог забивать еще. Остановить этого парня непросто. Однако нам удалось выключить его и Морату из игры", – заявил Эмери.

"В моменте с голом мы очевидно ошиблись. На Влаховиче сфолили, все остановились, а Парехо остался один в штрафной площадке. Шестеро против одного, Рабьо не побежал за Парехо, счет стал равным. Мы должны были сыграть лучше. В целом, моя команда сыграла неплохо, был риск пропустить в первом тайме, потом мы могли забить, но часто попадали в офсайд – у соперника была очень высокая линия обороны. Теперь нет правила выездного гола, поэтому впереди у нас финал. Нужно побеждать, вариантов нет", – отметил Аллегри.