  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Оба остались довольны? Эмери и Аллегри – о ничье в первом поединке 1/8 ЛЧ между Юве и Вильярреалом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оба остались довольны? Эмери и Аллегри – о ничье в первом поединке 1/8 ЛЧ между Юве и Вильярреалом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Коучи на связи

Оба остались довольны? Эмери и Аллегри – о ничье в первом поединке 1/8 ЛЧ между Юве и Вильярреалом

Adriatico Publ

Новина українською

Унаи Эмери высказался по поводу паритета в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Вильярреалом" и "Ювентусом" (1:1). Также прокомментировал результат Массимилиано Аллегри.

"Мы не испугались, показали себя зрелой командой. Мы могли сравнять счет еще в первом тайме, но заслуженно сделали это во втором. "Вильярреал" пропустил, но вернулся в игру и хотел победить. Надо ехать в Турин и побеждать. Влахович? Душан делает разницу на поле. Он забил на первой же минуте и мог забивать еще. Остановить этого парня непросто. Однако нам удалось выключить его и Морату из игры", – заявил Эмери.

"В моменте с голом мы очевидно ошиблись. На Влаховиче сфолили, все остановились, а Парехо остался один в штрафной площадке. Шестеро против одного, Рабьо не побежал за Парехо, счет стал равным. Мы должны были сыграть лучше. В целом, моя команда сыграла неплохо, был риск пропустить в первом тайме, потом мы могли забить, но часто попадали в офсайд – у соперника была очень высокая линия обороны. Теперь нет правила выездного гола, поэтому впереди у нас финал. Нужно побеждать, вариантов нет", – отметил Аллегри.

Читайте такжеЖуткий стык. Ведущий хавбек Ювентуса получил двойной перелом костей стопы в матче с Вильярреалом

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Унаи Эмери Лига чемпионов Вильярреал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...