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УЕФА утвердил дату, место и время начала матча ЮЛЧ Динамо - Спортинг
Киевляне уже готовятся к поединку с португальцами
Фото: UEFA Youth League, Twitter
УЕФА утвердил дату, место и время начала перенесенного из-за полномасштабного вторжения россии в Украину матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА сезона 2021/22, в котором киевское "Динамо" встретится с лиссабонским "Спортингом".
Поединок состоится в четверг, 7 апреля и пройдет на нейтральном поле – в Румынии. Стартовый свисток на стадионе "Гюлешти" в Бухаресте прозвучит в 15.00 по киевскому времени.
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Источник:ФК Динамо Киев
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