УЕФА утвердил дату, место и время начала матча ЮЛЧ Динамо - Спортинг

УЕФА утвердил дату, место и время начала перенесенного из-за полномасштабного вторжения россии в Украину матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА сезона 2021/22, в котором киевское "Динамо" встретится с лиссабонским "Спортингом".

Поединок состоится в четверг, 7 апреля и пройдет на нейтральном поле – в Румынии. Стартовый свисток на стадионе "Гюлешти" в Бухаресте прозвучит в 15.00 по киевскому времени.